Haaland si zranil členok, pauzovať môže až sedem týždňov

Londýn 1. apríla (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland si zranil členok a môže pauzovať až sedem týždňov. V utorok to vyhlásil tréner Manchestru City Pep Guardiola.



Dvadsaťštyriročný kanonier sa zranil v nedeľňajšom zápase štvrťfinále Pohára FA, v ktorom jeho klub zdolal Bournemouth 2:1. Haaland strelil štyri minúty po zmene strán vyrovnávajúci gól, no onedlho si zranil ľavý členok a vystriedal ho Omar Marmoush. Egyptský útočník strelil po dvoch minútach na ihrisku víťazný gól.



Vedenie City verí, že najlepší strelec tímu sa vráti do zostavy ešte v prebiehajúcej sezóne. „Doktori mi povedali, že to bude medzi piatimi až siedmimi týždňami. Takže dúfame, že bude pripravený na koniec sezóny a MS klubov," citovala Guardiolu agentúra dpa.