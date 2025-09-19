< sekcia Šport
Haaland strelil 50. gól v Lige majstrov, City zvíťazil nad Neapolom
Raz sa stane najlepším strelcom, povedal Guardiola o Haalandovi.
Autor TASR
Manchester 19. septembra (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland strelil proti Neapolu svoj 50. gól v Lige majstrov a prispel tak k víťazstvu Manchestru City. Zverenci Pepa Guardiolu triumfovali v 1. kole ligovej fázy 2:0, Neapol však dohrával zápas v desiatich po vylúčení Giovanniho Di Lorenza v 21. minúte.
Vo štvrtok sa očakával najmä veľký návrat Kevina De Bruyneho, najdekorovanejšieho hráča v histórii Manchestru City. V ich drese nastúpil na 413 stretnutí a získal dovedna 16 trofejí. Domáci fanúšikovia preukázali Belgičanovi vďaku hneď od začiatku, bol to však práve on kto sa stal obeťou taktického striedania. Po vylúčení Di Lorenza ho v strede poľa nahradil defenzívnejší Uruguajčan Mathias Olivera. „Jeho striedanie ma veľmi zamrzelo. Vedel som, že ak to spravím, stratíme určité možnosti, ktoré nám vie dať iba on. Nemal som však na výber a Kevin to chápe,“ objasnil tréner hostí Antonio Conte. V stredovej formácii úradujúceho talianskeho majstra nastúpil aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.
Červenú kartu Di Lorenza musel odobriť až systém VAR, 32-ročný obranca si zle vyrátal defenzívny zákrok a pár metrov pred pokutovým územím fauloval Haalanda. Ak by nebolo kapitána hostí, unikajúci nórsky útočník by bol zoči voči Vanjovi Milinkovičovi-Savičovi. Srbský brankár dlho držal hostí v hre, keď ešte v 1. polčase vychytal Tijaniho Reijndersa, Rodriho i Nica O'Rileyho. Jedenásť minút po zmene strán však Phil Foden našiel Haalanda a ten v 49. zápase v LM strelil svoj 50. gól. Na túto métu sa dostal suverénne najrýchlejšie v histórii, Holanďan Ruud van Nistelrooy na jej pokorenie potreboval až 62 zápasov. Guardiola verí, že sa mu raz podarí prekonať rekord Cristiana Ronalda, ktorý strelil v LM 141 gólov. „Ak dokáže vydržať na tejto úrovni ešte ďalších 10 alebo 12 rokov, tak sa stane najlepším strelcom, o tom nepochybujem. Čísla hovoria za seba a sme nesmierne šťastní, že ho tu máme,“ povedal po zápase Španiel podľa agentúry DPA. Haalandovi patrí v historických tabuľkách celkovo 12. priečka, na jedenásteho Thierryho Henryho stráca jediný gól.
Víťazstvo „Citizens“ ešte poistil belgický krídelník Jeremy Doku. Ten okrem typického rýchleho prieniku ukázal tentokrát aj pokoj v zakončení a uzavrel skóre stretnutia. Lobotku stál zápas na pozícii štítového stredopoliara veľa síl a v 71. minúte prenechal miesto na trávniku Benovi Gilmourovi. Conte síce nenamietal proti červenej karte, no podľa jeho slov zmenila priebeh stretnutia. „Príliš veľa záverov sa z tohto zápasu urobiť nedá. Hrali sme proti tímu, ktorý má schopnosti na to, aby ovládol celú súťaž. Musíme sa z toho poučiť ale moje pocity sú pozitívne. Nezaslúžili sme si dostať 5 či 6 gólov a to sa nám aj podarilo,“ pochválil svoj tím taliansky kormidelník.
Záverečná časť duelu už pripomínala skôr ukážku z tréningového procesu domácich, ktorých čaká v nedeľu na štadióne Etihad dôležitý zápas proti Arsenalu. City nezažíva ideálny štart do domácej súťaže, po štyroch zápasoch majú na konte dve prehry. Chuť si napravili počas uplynulého víkendu pohodlným víťazstvom 3:0 nad mestským rivalom United. „Partenopei“ majú za sebou bezchybný štart smerom za obhajobou titulu, po troch zápasoch sú s 9 bodmi na čele Serie A.
