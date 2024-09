Haaland strelil druhý hetrik za sebou

Londýn 1. septembra (TASR) - Druhý hetrik za sebou, sedem gólov v prvých troch zápasoch sezóny a celkovo 70 presných zásahov v 69 dueloch v Premier League. Útočník Manchestru City Erling Haaland si v sobotňajšom zápase na ihrisku West Hamu vylepšil štatistiky a zásadným spôsobom sa podieľal na udržaní stopercentnej bilancie svojho tímu v novom ročníku PL. Tréner úradujúceho majstra Pep Guardiola nešetril chválou na jeho výkon, no okrem ofenzívnych predností vyzdvihol aj prácu nórskeho futbalistu pre tím.



"Jediné, čo môžeme urobiť, je dať mu čo najviac lôpt do šestnástky. On už zariadi ostatné. Dnes sa nám to darilo, no nebolo to len o jednotlivcovi, ale o celom tíme. Keď musíme ísť do defenzívy, tak sa nikto nepýta, kto tam pôjde, ale idú všetci. Keď vidíme Erlinga, ako plní aj takéto pokyny, tak je to inšpirujúce pre všetkých a prospešné pre mužstvo," konštatoval Guardiola.



Dvadsaťštyriročný Haaland poslal hostí do vedenia v 10. minúte po prihrávke Bernarda Silvu. West Ham vyrovnal v 19. minúte po vlastnom góle Rubena Diasa, no Haaland v 30. minúte vrátil hosťom náskok. Druhý hetrik v sezóne uzavrel v 83. minúte, keď sa dostal za obranu súpera a lobom prehodil brankára Lukasza Fabianského.



Po úvodných dvoch kolách boli stopercentní aj Arsenal i Brighton, no vo vzájomnom zápase si body podelili. Po stretnutí sa hovorilo najmä o prvej červenej karte v kariére Declana Ricea, ktorý ju dostal v 49. minúte po dvoch žltých. Druhú dostal po tom, ako odkopol loptu pred Joelom Veltmanom, ktorý sa chystal zahrať priamy kop. Trénera Arsenalu Mikela Artetu to pobúrilo: "Bol som ohromený. Prekvapilo ma, aké nekonzistentné môžu byť rozhodnutia. V prvom polčase sa udiali dva incidenty, po ktorých sa nič nedialo."



Arsenal dovtedy viedol 1:0 gólom Kaia Havertza, Brighton vyrovnal v 58. minúte zásluhou Joaa Pedra, pričom išlo o prvý inkasovaný gól Arsenalu v sezóne.