Haaland už v prvej sezóne vylepšil rekord Premier League: Som hrdý

Manchester 4. mája (TASR) - Nórsky kanonier Erling Braut Haaland pôsobí v Anglicku iba prvú sezónu, no už vylepšil strelecký rekord futbalovej Premier League. V stredajšom zápase 28. kola proti West Hamu United zaznamenal svoj 35. gól v ročníku.



Premier League počíta svoje štatistiky od roku 1992 a odvtedy sa dvom strelcom podarilo nazbierať za sezónu 34 gólov. Andy Cole z Newcastlu to zvládol v ročníku 1993/94 a Alan Shearer z Blackburnu o sezónu neskôr. Obom sa to podarilo v ére 22 tímov. Historickým rekordérom anglickej najvyššej súťaže je Dixie Dean, ktorý v ročníku 1927/28 strelil v drese Evertonu 60 gólov v 42 zápasoch, čo bol aj na tú dobu výnimočný počin, nikto iný od roku 1888 nedal ani 50.



Haaland sa pri víťazstve 3:0 postaral o druhý presný zásah v 70. minúte a aj jeho zásluhou sú City opäť o krok bližšie k obhajobe titulu. Na čele tabuľky majú náskok jedného bodu pred Arsenalom Londýn, no o zápas menej. "Je to neskutočné. Keď som sem prišiel, vôbec som o nejakom rekorde neuvažoval. Dokázal som to a je to niečo výnimočné, som na to hrdý," vyhlásil po stretnutí dvadsaťdvaročný kanonier podľa AFP.



Predchádzajúci spolumajiteľ rekordu Shearer pri svojom ťažení za titulom v drese Rovers nastúpil vo všetkých 42 zápasoch. Nór pre zranenie vynechal dva, má tak vyššiu efektívnosť. V priemere rozvlní sieť každých 72 minút. "Je to stroj na góly. Má rýchlosť, je priamočiary, fyzicky silný. Skvelý vo vzduchu a dokáže skórovať aj nohou," vymenoval prednosti svojho nástupcu na poste kráľa strelcov Shearer.



Chválou na svojho zverenca nemusel šetriť ani kouč Manchestru City Pep Guardiola. "Pamätám si na články o tom, že do Premier League nezapadne," zabŕdol si do novinárov španielsky tréner. "Vedeli sme o ňom, že dokáže skórovať akokoľvek a verili sme, že dokáže lámať rekordy. Musíme však oceniť ako rýchlo sa dokázal prispôsobiť, jeho príchod pre tím mal mimoriadny dopad."



Haaland dal vo všetkých súťažiach 51 gólov a stále môže s mužstvom snívať aj o historickom treble. City bojujú o trofej v lige, FA Cupe i Lige majstrov.