Londýn 4. septembra (TASR) - Nórsky kanonier Erling Haaland vyrovnal tridsaťročný rekord Premier League, ale futbalisti Manchesteru City len remizovali v 6. kole anglickej ligy na ihrisku Aston Villy 1:1. Citizens mohli odísť z Villa Parku aj bez bodu, ale rozhodcovia po veľkej chybe neuznali v 79. minúte výstavný gól Coutinha.



Po bezgólovom polčase udreli hostia krátko po zmene strán. Center Kevina De Bruyneho z pravej strrany preletel na zadnú žrď, kde bol pripravený “predátor” Haaland. Dvadsaťdvaročný Nór, ktorý prišiel do City v lete za 58 miliónov libier z Dortmundu, strelil 10. gól vo svojich prvých šiestich zápasoch Premier League. Vyrovnal tak rekordný zápis Mickyho Quinna, ktorému sa to podarilo v roku 1992 v drese Coventry.



Hostia ďalšie šance na zvýšenie náskoku nepremenili, a tak prišiel trest. Po rýchlej akcii vyrovnal v 74. minúte utešenou strelou zvnútra šestnástky Jamajčan Leon Bailey. O päť minút neskôr mohli zverenci Stevena Gerrarda ísť do vedenia, ale gól striedajúceho Coutinha neplatil pre údajný ofsajd. Opakovaný záber potvrdil, že brazílsky útočník nebol v postavení mimo hry, ale čiarový rozhodca signalizoval ofsajd a hlavný krátko predtým ako Coutinho vystrelil, hru prerušil. Zlý verdikt tak už nemohol korigovať VAR.



Gerrard sa po zápase rozprával s rozhodcami, ktorí si chybu priznali. “Bavil som sa s nimi pokojne, neriešil som to s horúcou hlavou a nechal som im dosť času aby si to pozreli. Rozhodca prerušil hru príliš skoro, pri takýchto tesných situáciách by mal počkať. Škoda, mohli sme streliť druhý gól, ale na druhej strane oceňujem, že si rozhodcovia chybu priznali,” povedal tréner Aston Villy podľa bbc.co.uk.



Obhajcovia titulu mali držanie lopty 73%, ale inkasovali z jedinej strely na bránku. Prvýkrát v tejto sezóne strelili Citizens len jeden gól, v úvodných piatich kolách skórovali 19-krát. “Hrali sme dobre, ale vo finálnej fáze nám chýbalo viac precíznosti. Domáci bojovali a vyšla im napokon jedna akcia. Máme bod, ideme ďalej,” povedal po zápase tréner City Pep Guardiola.



Citizens nevyužili šancu dostať sa na čelo tabuľky, Aston Villa je so štyrmi bodmi na 17. mieste. Gerrard je po zlom vstupe do sezóny pod tlakom. “Beriem to, je to súčasť mojej práce. Pred týmto zápasom nám nikto neveril, ale chlapci bojovali jeden za druhého a predviedli sme fantastický výkon. Verím, že sa po tomto výsledku rozbehneme,” dodal Gerrard pre AFP.



Tretí nerozhodný výsledok v sezóne zaznamenali hráči Liverpoolu, keď sa v Merseyside derby na ihrisku Evertonu zrodila bezgólová remíza. Hostia mali v Goodison Parku viac z hry, ale skvele chytajúci brankár Evertonu Jordan Pickford nepustil za chrbát ani jednu z ôsmich striel.



Everton sa mohol dostať v druhom polčase do vedenia, ale gól Conora Coadyho pre ofsajd neplatil. Napriek správnemu verdiktu VAR vyvolalo rozhodnutie arbitrov vášne a z hľadiska priletela do technickej zóny fľaša s pivom, ktorá pristála tesne vedľa trénera “The Reds” Jürgena Kloppa. O pár minút neskôr dokonca vtrhol na ihrisko fanúšik Evertonu v snahe konfrontovať svoje názory s rozhodcom Anthonym Taylorom, kým ho zneškodnili členovia bezpečnostnej služby. “Čo sa dá robiť? Nedali sme gól, ale bolo to skvelé, emotívne derby plné krásnych akcií. Trikrát sme trafili do žrde a Pickford predviedol viacero skvelých zákrokov. Zažil som veľa derby, ale vždy sa tu hrá ťažko,” povedal Klopp.



Po šiestich kolách je Everton bez víťazstva, Liverpool prišiel o sériu dvoch plných bodových zásahov. “Hlavy máme hore. Hrali sme dobre a naše výkony sa zlepšujú. Som optimista,” uzavrel tréner Evertonu Frank Lampard.