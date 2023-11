Haaland zaplatí fanúšikom Bryne cestu na zápas do Kristiansandu

Oslo 22. novembra (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland zaplatí fanúšikom svojho bývalého klubu Bryne FK cestu na zápas play off proti Kristiansandu o postup do najvyššej nórskej ligy. Hviezda Manchestru City chce podľa nórskej televízie TV2 zaplatiť približne 200 priaznivcom Bryne za cestu tam a späť.



Fanúšikovia si mohli vybrať, či budú radšej cestovať autobusom alebo vlakom. V oficiálnej správe klubu sa píše, že je tajomstvo, kto zaplatí cestu. "Nemôžeme povedať viac než to, že je fantastické, že máme možnosť poslať do Kristiansandu čo najviac fanúšikov," povedal šéf marketingu Björn Hagerud Röken.



Vďaka finančnej podpore by sa mohlo na zápase zúčastniť celkovo 400 až 500 fanúšikov. Vstupenky na duel si musia zaplatiť sami. Hovorca klubovej fanúšikovskej skupiny Ole Hobberstad pre TV2 povedal, že vďaka Haalandovej štedrosti sa na zápase môžu zúčastniť aj ľudia, ktorí by inak kvôli vysokým nákladom ani neuvažovali o ceste. "Je to niečo, čo celý Bryne naozaj oceňuje."



Spiatočná cesta z Bryne do Kristiansandu stojí necelých 700 nórskych korún (60 eur). Haaland začal svoju profesionálnu kariéru v Bryne v roku 2016 ako 15-ročný.