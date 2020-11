Haaland zostrelil Pekaríkovu Herthu štyrmi gólmi, rekordný Moukoko

Berlín 22. novembra (TASR) - Nórsky futbalový útočník Erling Haaland zariadil štyrmi gólmi sobotný triumf Borussie Dortmund 5:2 na ihrisku Herthy Berlín v 8. kole nemeckej ligy. Po siedmich odohraných ligových dueloch už má na konte 10 gólov. Borussia je v tabuľke na druhom mieste, na lídra a obhajcu Bayern Mníchov stráca jeden bod.



Hertha, za ktorú hral do 85. minúty slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík viedla po prvom polčase po góle Brazílčana Matheusa Cunhu 1:0. V druhom polčase prišla gólová explózia 20-ročného Nóra, ktorý v sobotu dostal cenu talianskeho Tuttosportu pre najlepšieho futbalistu Európy do 21 rokov "Golden Boy". V 62. minúte zavŕšil čistý hetrik a v 79. minúte strelil aj svoj štvrtý gól. Haalanda v 85. minúte vystriedal ďalší obrovský talent Youssoufa Moukoko z Nemecka, ktorý má len 16 rokov a 1 deň. Stal sa tak najmladším hráčom v dejinách Bundesligy. Predchádzajúci rekordný zápis držal Nuri Sahin, ktorý mal 16 rokov a 335 dní, keď debutoval v roku 2005 tiež za BVB.



Futbalisti Bayernu Mníchov v 8. kole doma iba remizovali s Werderom Brémy 1:1. Úradujúci majstri prehrávali po góle do šatne v nadstavenom čase prvého polčasu. Aspoň bod pre Bavorov zachránil v 62. minúte Kingsley Coman.



Bayern je na čele tabuľky o dva body pred Lipskom, ktoré vo večernom dueli remizovalo vo Frankfurte 1:1. Borussia Mönchengladbach v zostave bez slovenského reprezentanta Lászlóa Bénesa remizovala s Augsburgom 1:1.