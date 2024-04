Haalanda nachytali v šatni Realu, bol si prevziať dres od Modriča

Madrid 12. apríla (TASR) - Futbalista Erling Haaland z Manchestru City sa po prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov s Realom Madrid (3:3) vybral do šatne domácich. Informovali o tom viaceré španielske médiá, denník Mundo Deportivo teraz celú situáciu vysvetlil.



Haaland je jeden z hráčov, o ktorých sa hovorí, že v blízkej budúcnosti prestúpia práve do španielskeho veľkoklubu. V utorkovom zápase na San Bernabeu sa mu príliš nedarilo, výborne ho pokryl Antonio Rüdiger. Nemec nedal Nórovi veľa priestoru a počas zápasu medzi nimi prišlo aj ku kontroverzii. Po ňom sa však srdečne pozdravili. Útočník Citizens sa priateľsky pozhováral aj s Judeom Bellinghamom, s ktorým zdieľal šatňu v Dortmunde a s Lukom Modričom.



Práve Chorvát mal na svedomí, že Haaland po zápase skončil v šatni Realu. Mundo Deportivo informoval, si do nej išiel prevziať Modričov dres, o ktorý požiadal 38-ročného stredopoliara už na ihrisku.



Na zápase bola prítomná aj Haalandova agentka Rafaela Pimentová, ktorá však o budúcnosti hráča nechcela nič povedať.