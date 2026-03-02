Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Haalandov návrat v ďalšom dueli je zatiaľ neistý

Na snímke Erling Haaland. Foto: TASR/AP

Nemám na to odpoveď, povedal Guardiola.

Autor TASR
Manchester 2. marca (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City dúfa, že zranenie ich kľúčového útočníka Erlinga Haalanda nie je vážne. Nórsky kanonier vynechal sobotňajší ligový duel na pôde Leedsu United (1:0) pre bližšie nešpecifikovaný zdravotný problém.

Haaland sa zranil na tréningu pred týmto stretnutím. Ďalšie vyšetrenia podstúpi v pondelok a utorok, no jeho návrat pred stredajším zápasom proti Nottinghamu Forest zostáva nejasný. „Momentálne na to nemám odpoveď,“ uviedol Pep Guardiola, tréner ManCity. Haaland strelil v prebiehajúcom ročníku 29 gólov vo všetkých súťažiach. Dvadsaťdva z nich zaznamenal v Premier League, v ktorej je na čele strelcov o štyri presné zásahy pred Brazílčanom Igorom Thiagom z Brentfordu.
