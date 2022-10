Haalandov štart v najbližšom zápase Premier League je otázny

Manchester 28. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola ešte nevie, či bude Erling Haaland do sobotňajšieho zápasu najvyššej anglickej súťaže na pôde Leicestru fit. Dvadsaťdvaročného útočníka stiahol z ihriska počas stredajšieho stretnutia Ligy majstrov na štadióne Borussie Dortmund.



Nórsky kanonier sa podľa všetkého cítil zle. "Je mu lepšie, ale už o pár hodín na tréningu zhodnotíme jeho stav. Potom sa rozhodneme," uviedol Guardiola na piatkovej tlačovej konferencii. Haaland je so 17 ligovými gólmi a 5 zásahmi v Lige majstrov najproduktívnejší strelec "Citizens" v tejto sezóne.



Ak nebude môcť hrať, nahradí ho Argentínčan Julian Alvarez. "Keď nenastúpi Haaland, prvá možnosť, ako ho nahradiť, je Alvarez. Neposudzujem Juliana podľa počtu gólov, ktoré strelil. Ak bude hrať 90 minút v každom zápase, bude ich strieľať. Možno nie je Erling, ale góly dávať bude," dodal Guardiola podľa agentúry DPA. Alvarez sa vo farbách City predviedol v štyroch stretnutiach, v ktorých strelil štyri góly.



Manchestru tiež pre zranenia chýbajú obranca Kyle Walker a stredopoliar Kalvin Phillips. Španielsky kouč tvrdí, že do MS v Katare hrať nebudú.