Haalandov štart v semifinále MS klubov je otázny

Londýn 15. decembra (TASR) - Štart nórskeho futbalistu Erlinga Haalanda v utorkovom semifinálovom dueli MS klubov je stále otázny. V piatok to potvrdil tréner Manchestru City Pep Guardiola.



Haalanda trápi zranenie nohy, pre ktoré vynechal nedeľný duel v Lutone (2:1) či stredajšie stretnutie Ligy majstrov s Crvenou Zvezdou Belehrad (3:2). S veľkou pravdepodobnosťou nenastúpi ani na sobotný ligový zápas proti Crystal Palace. Dvadsaťtriročný kanonier sa uplynulé dni zotavoval na juhu Španielska, do Manchestru sa vrátil v piatok. Podľa informácií agentúry AFP má ešte absolvovať stretnutie s klubovými lekármi a až potom sa rozhodne o jeho účasti na MS klubov.



"Citizens" sa v utorok predstavia proti víťazovi zápasu medzi mexickým Leonom a japonským Urawa Red Diamonds. "Dúfame, že bude môcť cestovať do Saudskej Arábie a uvidíme, či bude schopný hrať v prvom alebo druhom zápase, alebo až keď sa vrátime. Nemyslím si, že bude hrať proti Palace, ale možno ma prekvapí. Niekedy sa hráči zotavia rýchlo, niektorým to trvá dlhšie. Uvidíme, ako sa bude cítiť. Keď nebude mať bolesti, bude hrať," uviedol Guardiola.