Haalandovi stačilo na 6 gólov 37 dní, prekonal Messiho i rekord Drogbu

Salzburg 24. októbra (TASR) - Ani Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane či Robert Lewandowski. Najlepším strelcom po úvodných troch kolách futbalovej Ligy majstrov je mladý útočník Salzbugu Erling Haaland. Iba devätnásťročný Nór strelil už šesť gólov.



Hranicu poltuctu zásahov v najprestížnejšej klubovej súťaže na svete pokoril dokonca najrýchlejšie v histórii. Ronaldo sa dočkal tejto méty až po štyroch rokoch a 32 dueloch, Messimu to trvalo tri roky a sedemnásť stretnutí. Mladému Nórovi stačilo na šesť gólov 37 dní.



Haaland tak strelil šesť gólov v úvodných troch dueloch v LM ako prvý v histórii, prekonal tak päťgólové maximum v rovnakom počte zápasov Didiera Drogbu zo sezóny 2003/04.



Míľnik dosiahol v stredajšom zápase proti Neapolu, v ktorom zaznamenal dva presné zásahy, jeho výkon však napokon "červeným býkom" nestačil, keď prehrali 2:3. "Erling je mimoriadne inteligentný hráč a som si istý, že raz bude najlepší útočník na svete. Štýlom hry mi pripomína Romelua Lukakua," povedal o talentovanom zakončovateľovi tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer.



Jeho forma v Lige majstrov nie je náhoda. Haaland totiž v strelil už dvadsať gólov v trinástich zápasoch prebiehajúcej sezóny a pridal aj päť asistencií. Na májových MS hráčov do 20 rokov zažiaril v zápase proti Hondurasu, keď sa na demontáži súpera 12:0 podieľal deviatimi presnými zásahmi. V rozhovore pre Salzburger Nachrichten prezradil, že za jeho úspechom stojí aj kvalitný spánok. "Používam špeciálne okuliare, ktoré filtrujú modré svetlo z obrazoviek. To má pozitívny vplyv na hormón melatonín, vďaka čomu lepšie spím a moje telo lepšie regeneruje," uviedol hviezdny kanonier Salzburgu podľa agentúry SID.