Häckiová-Grossová triumfovala v masáku v Holmenkollene

Holmenkollen 2. marca (TASR) - Švajčiarska biatlonistka Lena Häckiová-Grossová triumfovala v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom na podujatí 7. kola Svetového pohára v nórskom Holmenkollene. Na 12,5 km trati so štyrmi streleckými položkami zvíťazila s náskokom 16,8 sekundy pred Francúzkou Juliou Simonovou, ktorá si upevnila vedenie v poradí disciplíny. Pódium doplnila jej krajanka Lou Jeanmonnotová (+22,3 s). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



Häckiová-Grossová zaznamenala druhé víťazstvo v tejto sezóne a aj kariére. Premiérovo však obsadila najvyššiu priečku v "masáku". Pred začiatkom tohto ročníka mala na konte len jedno umiestnenie v najlepšej trojke, ale víťazstvo v Holmenkollene znamená, že už štvrtýkrát sa predstaví v sezóne 2023/2024 na stupni víťazov.



Švajčiarska sa dostala na druhú priečku v poradí "masáku" a pred záverečnými pretekmi v disciplíne stráca 31 bodov na Simonovú. V celkovom hodnotení prestížneho seriálu si upevnila vedenie Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová. Na druhé miesto sa posunula Talianka Lisa Vittozziová a má 93-bodové manko.



Pretekárky sa museli vyrovnať na strelnici so silným vetrom a potvrdili to aj výsledky na prvej položke. Čisto odstrieľalo len jedenásť biatlonistiek a na čelo sa dostala Švédka Mona Brorssonová. Rozdiely v prvej desiatke však boli minimálne. Pred druhou ležkou sa dostala na prvé miesto Jeanmonnotová, no dvakrát minula. Stopercentnú bilanciu udržala Švajčiarka Amy Basergová a prekvapivo sa posunula na najvyššie priečku. Druhá bola v tesnom závese Češka Markéta Davidová a tretia pozícia patrila Hannah Auchentallerovej z Talianska, ktorá na strelnici rovnako ani raz neminula. Dve nuly dosiahla už len šiesta Tereza Voborníková z Česka.



Prvá stojka opäť premiešala poradie na čele. Viedla Francúzka Sophie Chauveauová a tesne za ňou bola Švajčiarka Häckiová-Grossová, na tretie miesto sa dostala držiteľka červeného dresu Simonová. Häckiová-Grossová na záverečnej položke ako jediná zostrelila všetkých päť terčov a mala takmer 20-sekundový náskok pred Simonovou. Švajčiarka si náskok udržala až do cieľa. Tretiu priečku po streľbe neudržala Vittozziová, keď sa pred ňu dostali Jeanmonnotová a aj Nórka Tandrevoldová.