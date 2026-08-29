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Hadjar sa radil s Marquezom: Vynechanie pretekov vám život nezmení
Hadjar chcel pôvodne štartovať napriek zraneniu, ktoré si privodil v posilňovni.
Autor TASR
Zandvoort 29. augusta (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez poradil Francúzovi Isackovi Hadjarovi, aby vynechal minulotýždňovú VC Holandska formuly 1. Mladý pilot Red Bullu mal problémy so zápästím a dilemu vynechania pretekov v Zandvoorte riešil aj so sedemnásobným majstrom sveta v MotoGP.
Hadjar chcel pôvodne štartovať napriek zraneniu, ktoré si privodil v posilňovni. Jeho názor však zmenili šéf tímu Laurent Mekies aj Marquez, ktorý mu poradil, nech sa sústredí na zotavenie. On sám má dlhodobé problémy so zranením ruky, ktorú si zlomil na začiatku roku 2020 na pretekoch v Jereze. „Pre jazdca je toto niekedy veľmi náročné. Cítite sa v poriadku a možno by ste mohli pretekať. Je náročné akceptovať vynechanie pretekov a sústredenie sa na ďalšie,“ citovali Marqueza nemecké médiá.
„Minulosť ma však už naučila, že vynechanie jedných pretekov váš život nezmení, no zhoršenie zranenia ho zmeniť môže,“ pokračoval Marquez. Táto rada ukázala zmenu v nastavení jazdca továrenského Ducati, ktorý v posledných rokoch hovorí o tom, že sa naučil akceptovať svoje fyzické limity. V spomínanom roku 2020 podstúpil operáciu, pokúsil sa o návrat hneď v ďalších pretekoch, no uprostred víkendu musel odstúpiť. Nakoniec vynechal celú sezónu a naplno sa vrátil až v roku 2022. Hadjara nahradil v Zandvoorte Liam Lawson, ktorý skončil siedmy a zatiaľ nie je jasné, či mladý Francúz bude štartovať budúci víkend na VC Talianska v Monze.
Hadjar chcel pôvodne štartovať napriek zraneniu, ktoré si privodil v posilňovni. Jeho názor však zmenili šéf tímu Laurent Mekies aj Marquez, ktorý mu poradil, nech sa sústredí na zotavenie. On sám má dlhodobé problémy so zranením ruky, ktorú si zlomil na začiatku roku 2020 na pretekoch v Jereze. „Pre jazdca je toto niekedy veľmi náročné. Cítite sa v poriadku a možno by ste mohli pretekať. Je náročné akceptovať vynechanie pretekov a sústredenie sa na ďalšie,“ citovali Marqueza nemecké médiá.
„Minulosť ma však už naučila, že vynechanie jedných pretekov váš život nezmení, no zhoršenie zranenia ho zmeniť môže,“ pokračoval Marquez. Táto rada ukázala zmenu v nastavení jazdca továrenského Ducati, ktorý v posledných rokoch hovorí o tom, že sa naučil akceptovať svoje fyzické limity. V spomínanom roku 2020 podstúpil operáciu, pokúsil sa o návrat hneď v ďalších pretekoch, no uprostred víkendu musel odstúpiť. Nakoniec vynechal celú sezónu a naplno sa vrátil až v roku 2022. Hadjara nahradil v Zandvoorte Liam Lawson, ktorý skončil siedmy a zatiaľ nie je jasné, či mladý Francúz bude štartovať budúci víkend na VC Talianska v Monze.