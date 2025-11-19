< sekcia Šport
Hádzaná: Beňadik povolal ďalšie tri hráčky, nad Čínou chce zvíťaziť
Hádzanárky SR čaká náročná previerka, ale napriek tomu, že to je účastník MS, Beňadik myslí na víťazstvo.
Autor TASR
Šamorín 19. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky sa v piatok a v sobotu stretnú v Székesfehárvári v prípravných zápasoch proti Číňankám, ktoré sa v Maďarsku pripravujú na majstrovstvá sveta (od 26. novembra do 14. decembra v Holandsku a Nemecku). K pôvodne nominovaným hráčkam povolal tréner Jan Beňadik trojicu Diana Michálková, Laura Kitti Bekeová a Panna Hornyáková.
Slovenky sa od pondelka pripravujú v šamorínskom športovom komplexe X-bionic sphere. „Diana s nami bola už na predchádzajúcich zrazoch počas minulej sezóny v marci aj v apríli. Mala zmeny v práci, utriaslo sa to a môže byť opäť súčasťou reprezentácie. Tak isto sú s nami dve mladé hráčky, keďže sa musíme pozerať aj do budúcna. Obe prešli mládežníckymi reprezentáciami. Panna je ročník 2004, mladá strelecká spojka, ktorá už niekoľko rokov pôsobí v Maďarsku. Budeme veľmi radi, keď jej herný vývoj pôjde dopredu a to isté platí o Laure. Do leta bola juniorská reprezentantka Slovenska, prestúpila do Hodonína, kde hráva pravidelne 50 až 60 minút každý zápas. Chceli sme ju vidieť, ako bude vyzerať v tejto konfrontácii. Zároveň je to pre hráčky nový impulz, aby si pričuchli aj k ženskej reprezentácii,“ povedal Beňadik pre portál slovakhandball.sk.
V pôvodnej nominácii je na ľavom krídle ďalšia mladá hráčka, ešte len 20-ročná Emma Lukáčová. „Emma sa výkonnostne zlepšila. Po tom, čo pre zranenie kolena vypadla Michalovčankám Martina Popovcová, okamžite dostala priestor a ukázala, že si to miesto v ženskom družstve zaslúži. Už rok podáva slušné výkony na úrovni, preto sme sa rozhodli, že jej šancu dáme. Teraz je to len na nej, aby ukázala to najlepšie aj v reprezentácii. Konkurencia na ľavom krídle začína byť veľká, šancu dostanú aj mladé hráčky a už je to potom len na nich,“ doplnil tréner SR.
V Šamoríne však chýba z nominovaných hráčok Adriana Holejová z francúzskeho Dijonu. „Adriana nás požiadala a o uvoľnenie z aktuálneho reprezentačného zrazu z osobných dôvodov,“ vysvetlil Beňadik a dodal: „Naše úlohy na celý tento týždeň sú jasné. Potrebujeme popracovať na organizácii útočnej hry, prejsť si presilové hry a zbaviť sa technických chýb.“
Hádzanárky SR čaká náročná previerka, ale napriek tomu, že to je účastník MS, Beňadik myslí na víťazstvo: „Na jednej strane je to účastník majstrovstiev sveta, na druhej strane si myslím, že je to súper, s ktorým by sme určite mali pomýšľať na víťazstvo,“ uzavrel.
