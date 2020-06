Brankár Konečný bude chytať v maďarskej lige za Tatabányu

Šaľa 26. júna (TASR) – Hádzanársky brankár Michal Martin Konečný bude v kariére pokračovať v Maďarsku. Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie sa dohodol na ročnom kontrakte s popredným maďarským klubom Grundfos Tatabánya KC. Doteraz pôsobil v HKM Šaľa.



„Najskôr som ani príliš neveril, že by to mohlo byť reálne, no to sa zmenilo, keď nás pozvali na stretnutie do Taty, kde sme sa dohodli na podmienkach. Som veľmi rád, že sa mi podaril prestup do zahraničia, navyše ešte do tak kvalitného tímu ako Tatabánya. Určite to je pre mňa obrovská výzva," povedal 23-ročný Konečný pre portál slovakhandball.sk.



V predčasne ukončenej uplynulej sezóne figurovala Tatabánya v tabuľke na štvrtej priečke. Konečný sa v silnej lige chce presadiť.



„Na maďarskú ligu sa veľmi teším pre jej vysokú úroveň a dúfam, že aj ja budem robiť dobré meno slovenskej hádzanej v Maďarsku. Veľmi sa teším na zápasy proti spoluhráčom z reprezentácie. Mojím takým malým snom je vyhrať duel proti 'Žerkovi' z Ferencvárosu."



V kádri maďarského klubu pre budúcu sezónu sú na poste brankára ešte Poliak Piotr Wyszomirski i domáci László Bartucz, ktorý však pre zdravotné problémy bude k dispozícii neskôr. Tatabányu čaká počas sezóny vrátane európskeho pohára veľká porcia zápasov, takže každý z trojice by mal dostať priestor.



„Ešte celkom neviem, ako to tam funguje, ale som na to veľmi zvedavý. Podľa mojich informácií budeme traja brankári a teda ma čaká silný konkurenčný boj. Veľmi sa teším, že tam prichádza Wyszomirski, ktorému sa budem snažiť vyrovnať a získať od neho skúsenosti," uviedol Konečný.