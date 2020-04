Slovenský reprezentačný brankár je v štátnej karanténe

Bratislava 21. apríla (TASR) – Brankár slovenskej hádzanárskej reprezentácie Teodor Paul je momentálne v štátnej karanténe. Hráč USAM Nimes Gard ju musí povinne absolvovať po minulotýždňovom návrate z Francúzska, kde po vypuknutí pandémie koronavírusu zostal "uväznený" až do definitívneho verdiktu o predčasnom ukončení ligovej sezóny.



"Momentálne sa nachádzam pri Trenčíne, v obci Omšenie. Ubytovaný som v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR. Dostal som štyri 'áštvorky' pravidiel, medzi ktorými je aj zákaz otvárania dverí na izbe pod hrozbou pokuty vo výške 1600 eur. Môžem tak urobiť len na vyzvanie, alebo keď si idem zobrať obed," objasnil Paul v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej.



S podmienkami v karanténe je spokojný. "Musím povedať, že strava je veľmi dobrá. Každý deň okolo dvanástej nám zaklopú na dvere, že nám priniesli teplý obed a zároveň aj suchú večeru i raňajky na nasledujúci deň. Zatiaľ sa nemám dôvod sťažovať, dá sa to vydržať. Rozhodne to nie je žiadna katastrofa. Izba je štandardne vybavená, prirovnal by som to k trojhviezdičkovému hotelu. Som tu sám, a tak mám k dispozícii dve postele."



Z Nimes vyrazil po vlastnej osi minulý týždeň v noci z piatka na sobotu. Pred cestou ešte kontaktoval slovenskú ambasádu v Paríži, pretože potreboval povolenie na tranzit cez Česko.



"Nestretával som takmer žiadne autá, teda okrem kamiónov. Na nemecko-francúzskej hranici mi len skontrolovali cestovný pas a spýtali sa, kam cestujem. Pri vstupe do ČR som musel predložiť spomenutý dokument, pričom ma upozornili, že do 24 hodín musím opustiť územie krajiny." Po prekročení slovenskej hranice musel Paul čakať na odvoz do karantény.



"Na hraničnom priechode Mosty u Jablunkova, kde som dorazil po 17 hodinách cesty, ma policajti a vojaci odstavili hneď na bok, dali mi základné informácie. Po približne troch hodinách prišlo policajné auto, s ktorým sme išli spolu s ďalšími dvoma autami v konvoji na miesto určenia."



Test na koronavírus zatiaľ neabsolvoval. "Mali by ma testovať na piaty–šiesty deň. Potom si počkám na výsledky a v prípade negatívneho testu budem môcť zvyšok karantény do 14 dní stráviť v domácom prostredí. Ak všetko dobre pôjde, tak po niečo vyše týždni by som mohol ísť domov. Už sa neviem dočkať, keď konečne uvidím rodinku – manželku s chlapcami."



Ani uzavretý priestor v karanténe mu nebráni v športovej aktivite a pravidelne trénuje. "V izbe si musím urobiť trochu priestor, predsa len je to tu trochu stiesnené oproti môjmu francúzskemu domovu, ale zvládnem to aj tak odcvičiť."



S Nimes obsadil v nedokončenej sezóne francúzskej ligy tretiu priečku a jeho tím sa tak opäť predstaví aj na európskej scéne.



"Vlani sme sa vďaka piatemu miestu po 25 rokoch prebojovali do európskych pohárov, teraz po 26 rokoch dosiahli medailové umiestnenie, z ktorého sa všetci v klube tešia. Možno sme sa mohli ešte pobiť o druhú priečku a účasť v Lige majstrov, ale na druhej strane sme teoreticky mohli prísť aj o bronzovú pozíciu a skončiť horšie. Aj preto máme zásluhou 3. miesta dobrý pocit po ukončení ligovej sezóny," dodal Paul pre slovakhandball.sk.