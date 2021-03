Do kádra reprezentácie hádzanárov sa vracajú viaceré opory

Širší káder hádzanárov SR na vyvrcholenie Euro Cupu:



brankári: Teodor Paul (USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (Grundfos Tatabánya/Maď.), Igor Čupryna (Tatran Prešov)



pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (SBS-Eger/Maď.), Boris Rešovský (ŠKP Bratislava)



krídla: Lukáš Péchy (TuS Ferndorf/Nem.), Dávid Michalka (Tatran Prešov), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Daniel Polák (HKM Šaľa), Juraj Briatka (Kúpele Bojnice/HC Sporta Hlohovec), Tomáš Urban (TV Emsdetten/Nem.), Tomáš Fech (Tatran Prešov), Ľubomir Ivanicja (MŠK Považská Bystrica), Tomáš Bogár (HKM Šaľa), Mikuláš Kucsera ml. (MHC Štart Nové Zámky)



spojky: Lukáš Urban, Matej Mikita (obaja C’Chartres Métropole Handball/Fr.), Jakub Prokop (Budakalász Kézilabda ZRT/Maď.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Otto Kancel (Orosházi FKSE-LINAMAR/Maď.), Oliver Rábek, Tomáš Rečičár (obaja Tatran Prešov), Anur Burnazovič (MŠK Považská Bystrica), Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Tomáš Tschur (HáO TJ Slovan Modra), Vladimír Ratkovský (ŠKP Bratislava), Marek Kováčech (Handball Sportunion Leoben/Rak.), Marek Korbel (TJ Sokol Nové Veselí/ČR), Patrik Hruščák (Košice Crows)

Zostávajúci program zápasov SR v Euro Cupe:



28. apríla: Chorvátsko – Slovensko (Varaždín)



29. apríla: Slovensko – Chorvátsko (Varaždín)



1. mája: Španielsko – Slovensko (Valencia)

Bratislava 27. marca (TASR) - Do kádra slovenskej reprezentácie hádzanárov sa pred záverečnými tromi zápasmi Euro Cupu vracajú viaceré opory, ktoré v marci v dueloch so Španielskom a Maďarskom absentovali z rôznych príčin. Hlavný kouč Peter Kukučka ich zaradil do širšej 33-člennej nominácie na dvojzápas s Chorvátskom vo Varaždíne (28. a 29. apríla) a odvetu so Španielskom vo Valencii (1. mája).V nominácii Kukučku tak už figurujú aj Teodor Paul, Marián Žernovič, Dominik Kalafut, Lukáš Péchy, Tomáš Urban, Jakub Prokop, Jakub Mikita, Martin Potisk či kapitán Ľubomír Ďuriš. Zo širšieho výberu vzíde o dva týždne 18-členná užšia nominácia a hráči z nej budú mať zraz v nedeľu 25. apríla v bratislavskom hoteli Premium. Informoval o tom oficiálny portál Slovenského zväzu hádzanej (SZH) slovakhandball.sk.Slováci sú v tabuľke súťaže po troch odohratých zápasoch bez bodu na poslednej priečke. Euro Cup hrajú paralelne s kvalifikáciou ME 2022 už istí účastníci budúcoročného európskeho šampionátu - Slovensko a Maďarsko ako jeho organizátori a Španielsko a Chorvátsko ako finalisti predchádzajúcich ME.