Tatran Prešov bude medzi nasadenými tímami Európskej hádzanárskej ligy

Priamo zaradené tímy do skupinovej fázy (12):



ABANCA Ademar Leon (Šp.), USAM Nimes Gard (Fr.), SC Magdeburg (Nem.), Grundfos Tatabanya KC (Maď.), Eurofarm Pelister (Sev. Mac.), Orlen Wisla Plock (Poľ.), Dinamo Bukurešť (Rum.), Čechovskí Medvedi (Rus.), Kadetten Schaffhausen (Švaj.), TATRAN PREŠOV (SR), Alingsas HK (Švéd.), Besiktas Aygaz (Tur.)

Prešov 20. júla (TASR) – Hádzanári Tatrana Prešov majú istotu účasti v skupinovej fáze Európskej hádzanárskej ligy. Nachádzajú sa medzi 12 klubmi, ktorých účasť v súťaži schválil výbor Európskej hádzanárskej federácie (EHF). Ďalších 12 účastníkov vzíde z dvoch kvalifikačných kôl, ktoré sú na programe v auguste a v septembri.Nasadené tímy sú z 12 rôznych krajín, aby súťaž pokryla čo najviac európskych zástupcov.uviedol generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický.O účasť v premiérovom ročníku Európskej hádzanárskej ligy sa uchádzalo 51 tímov vrátane niekoľkých víťazov Ligy majstrov. Šampión z roku 2002 SC Magdeburg je nasadený priamo do skupinovej fázy, dvojnásobný víťaz z rokov 2003 a 2018 Montpellier však štartuje v druhom kvalifikačnom kole a víťaz z roku 1995 Bidasoa Irun dokonca už v prvom kvalifikačnom kole. Kvalifikácii sa nevyhnú ani popredné nemecké tímy Füchse Berlín a Rhein Neckar Löwen či nedávni súperi Tatrana z Ligy majstrov Sporting Lisabon a Bjerringbro Silkeborg.poznamenal Benický.EHF sa v mužskej aj ženskej časti pred sezónou 2020/2021 transformovala z Pohára EHF. Po zúžení Ligy majstrov z 28 na 16 tímov je EHF súčasť veľkej reformy klubových hádzanárskych súťaží. V jej skupinovej fáze nastúpi po odohratí dvoch kvalifikačných kôl 24 tímov, ktoré sa rozdelia do štyroch skupín. Z nich postúpi 16 tímov a po osemfinálových a štvrťfinálových súbojoch vyvrcholí mužská časť finálovým podujatím Európskej hádzanárskej ligy 15. a 16. mája 2021.EHF ešte tento týždeň ohlási rozloženie tímov do košov v rámci prvého kvalifikačného kola, ktorého žrebovanie sa uskutoční 28. júla vo Viedni. Prvé kolo kvalifikácie sa začne 29., resp. 30. augusta.