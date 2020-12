Tatran v Európskej lige opäť ťahal za kratší koniec

Európska liga, B-skupina:



IFK Kristianstad – Tatran Prešov 32:25 (14:13)



Najviac gólov Kristianstad: Nyfjäll 7, Petersen a Einarsson po 5

Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Colodedi - Rábek 4, Santos 5, Rečičár 1, Hozman, Fižuleto 2, Michalka 4, Hernandez 2, Jaballah 5, Carapkin 1, Ben Abdallah 1.

Rozhodovali: Černavskis, Bogdanovs (obaja Lot.)

TH: 2/1 - 4/3

Vylúčení: 4:2

Kristianstad 1. decembra (TASR) – Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v zápase B-skupiny Európskej ligy na palubovke švédskeho IFK Kristianstad 25:32. Nebodovali tak ani vo svojom treťom zápase a s nulou na konte sú na poslednom 6. mieste B-skupiny. Prešovčania nastúpia na ďalší zápas EL v utorok 8. decembra, keď o 20:45 privítajú na domácej palubovke práve Kristianstad.Domáci boli v pozícii favorita a od úvodu si udržiavali náskok. V prvom polčase odskočili Tatranu aj na tri góly (7:4, 9:6), no tí dokázali vyrovnať na 11:11. Stav 14:13 dal hosťom nádej na sľubný výsledok, ale úvod druhého dejstva bol v réžii Kristianstadu.Domáci odskočili slovenskému majstrovi na vyšší rozdiel. Prešovčania síce znížili na 19:18, no následne sa nevyhli hluchému úseku, v ktorom im švédsky tím odskočil na rozhodujúci 6-gólový náskok (24:18). Hostia sa síce pokúsili zápas zdramatizovať, no v oklieštenej zostave napokon utrpeli prehru o 7 gólov.