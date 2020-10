Prešov mal osem pozitívnych testov a nepocestuje do Lisabonu

Prešov 23. októbra (TASR) - Zápas 2. kola Európskej hádzanárskej ligy medzi Sportingom Lisabon a Tatranom Prešov sa v utorok 27. októbra v Portugalsku neuskutoční. Európska hádzanárska federácia (EHF) ho presunula na iný termín po viacerých pozitívnych testoch na koronavírus u hráčov 15-násobného slovenského majstra.



Tím Tatrana absolvoval povinné vyšetrenia antigénovými testami pred odchodom na stretnutie EL v piatok podvečer. "Testovanie ukázalo osem pozitívnych prípadov v našom mužstve, z toho sedem sa týka hráčov a jeden člena realizačného tímu. Samozrejme sme promptne o tejto skutočnosti informovali EHF, ktorá následne oficiálne zápas odložila," informoval generálny manažér Miroslav Benický na oficiálnej stránke prešovského klubu.



Tatran prehral v utorňajšom domácom zápase B-skupiny EL s USAM Nimes Gard 22:28: "Aj v súvislosti so zápasom, ktorý sme odohrali tento utorok proti mužstvu Nimes, kde sa aj po návrate tímu do Francúzska vyskytli ďalší pozitívni hráči, sa dá očakávať, že aj v našom mužstve ešte pozitívne testovaných pribudne. Preto nemá žiadny zmysel ísť do rizika, vycestovať s pozliepaným mužstvom do Lisabonu, kde by mohol byť tím otestovaný pozitívne a musel by tam podstúpiť karanténu. EHF preto prijala jediné možné opatrenie a zápas je odložený."



Generálny manažér klubu dodal, že väčšina pozitívne testovaných hráčov s výnimkou dvoch členov kádra momentálne nemá žiadne výraznejšie symptómy: "Pevne veríme, že zdravotný stav chlapcov sa nezhorší, prebehne s miernejšími príznakmi a čím skôr sa budeme môcť vrátiť do tréningového procesu."