Hádzanári Tatrana Prešov podľahli Fenix Toulouse Handball 19:31

Európska hádzanárska liga, 5. kolo:



Tatran Prešov - Fenix Toulouse Handball 19:31 (12:16)



Zostava a góly Tatrana: Colodeti, Leben - Rábek 3, Pacheco 3, Rečičár 3, Linhares de Souza 3, Fech 2, Kasatkin 2, Hernandez 2, Carapkin 1, Santos, M. Antl, Lopez Garcia, Michalka, Kimák-Fejko, Carapkin, Kuran, najviac gólov Toulouse: Ilič 7, Borzas 6, Kempf 5. Rozhodovali: Pirvu, Potirniche (obaja Rum.), TH: 1/0 - 3/2, vylúčení: 0:4.



Prešov 7. decembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov podľahli vo svojom 6. zápase Európskej ligy francúzskemu Fenix Toulouse Handball 19:31. Po piatej prehre za sebou sú naďalej na poslednom 6. mieste základnej A-skupiny. V EL sa najbližšie predstavia 15. februára, keď nastúpia na palubovke španielskeho CD Bidasoa Irun.Prešovčania nastúpili s cieľom získať druhé víťazstvo v súťaži a zároveň ukončiť sériu prehier. Začali však veľmi zle a po nepremenených príležitostiach prehrávali 0:3. Postupne však vyrovnali hru aj skóre (5:5) a ešte v prvom polčase sa dostali aj do dvojgólového vedenia (9:7, 10:8). Za stavu 10:9 si však vybrali slabšiu chvíľku, nevyšlo im niekoľko ofenzívnych akcií a súper štyrmi gólmi v sérii odskočil na trojgólový rozdiel - 10:13.V úvode druhého polčasu Prešovčania trikrát znížili na rozdiel dvoch gólov, no vyrovnať nedokázali. Naopak, za stavu 16:18 prišiel ďalší nevydarený úsek hry domácich, z ktorého ťažili hráči Toulouse. Sériou šiestich gólov (16:24) definitívne odskočili Prešovčanom. Do konca druhého dejstva ešte hostia zvýšili svoj náskok na rozdiel 12-tich gólov.