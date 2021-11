Hádzanári Tatrana Prešov prehrali s tímom Pfadi Winterthur 29:33

Európska hádzanárska liga, 3. kolo:



Tatran Prešov - Pfadi Winterthur 29:33 (16:12)



Zostava a góly Tatrana: Colodeti, Leben - Kasatkin 8, Pacheco 5, Linhares de Souza 3, Santos 3, Hernandez 3, Rečičár 3, Lopez Garcia 2, Rábek 2, Fech, Krok, K. Radčenko, A. Radčenko, Kravčák, Michalka, najviac gólov Pfadi: Tynowski 10, Tskhovrebadze, Freivogel, Jud a Schönfeldt po 4. Rozhodovali: Cacador, Nicolau (obaja Port.), TH: 4:2 - 4:4, vylúčení: 3:5 na 2 min.

Na snímke tím Tatranu Prešov, vpravo tréner Slavko Goluža počas zápasu A-skupiny 3. kola skupinovej fázy EL v hádzanej mužov Tatran Prešov – Pfadi Winterthur v Prešove utorok 16. novembra 2021. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 16. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom zápase v A-skupine Európskej ligy so švajčiarskym tímom Pfadi Winterthur 29:33.Domáci mali duel nádejne rozohraný, počas neho vyhrávali aj o päť gólov, no o víťazstvo prišli v druhom polčase. Hráči Tatrana odohrajú aj ďalší zápas v EL na domácej palubovke, keď v utorok 23. novembra privítajú Füchse Berlín.Prešovčania vstúpili do zápasu s cieľom napraviť si chuť po prehre v Berlíne (23:36) a zároveň nadviazať na domáce víťazstvo s Bidasoa Irun (27:25). Štart do zápasu sa im vydaril, v 10. minúte viedli po góle de Souzu o 3 góly (6:3). V koncentrovanom výkone pokračovali aj v ďalšom priebehu prvého polčasu a do druhého si preniesli nádejný 4-gólový náskok.Lopez Garcia v úvode druhého polčasu zvýšil na 18:13 a jeho tím viedol o 5 gólov aj za stavu 19:14, ale nádejný výsledok nezúročil. Hostia viackrát stiahli brankára a so siedmimi hráčmi v poli postupne ukrajovali z manka. V 44. minúte Leopold vyrovnal na 21:21 a odvtedy už boli vo vedení len hráči švajčiarskeho tímu. Prešovčania neskôr znížili na 27:28, no záver patril hosťom, ktorí doviedli obrat do úspešného konca.