Tatran sa v C-skupine stretne s Kadetten či Benficou

Prešov 19. júla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov spoznali svojich súperov v novom ročníku Európskej ligy. V základnej C-skupine sa stretnú so švajčiarskym Kadetten Schaffhausen, portugalskou Benficou Lisabon a úspešnejším zo slovinsko-francúzskej dvojice Trimo Trebnje a Limoges Handball.



V prípade prvých dvoch menovaných tak pôjde o reprízu zo sezóny 2022/2023, v ktorej Tatran obom tímom dvakrát podľahol a nepostúpil. Vtedy sa hralo systémom štyroch šesťčlenných skupín, od uplynulého ročníka sa prešlo na osem štvorčlenných. S Trebnje a Limoges sa úradujúci slovenský majster dosiaľ nestretol, informoval Tatran na svojom webe.



Žreb skupinovej fázy sa konal vo viedenskom sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF). Do skupín bolo rozdelených 42 tímov, pričom desať klubov sa do základnej časti prebojuje cez kvalifikačnú play off. Do osemfinále postúpia dvaja najlepší z každej skupiny. Úvodné zápasy skupinovej fázy sú na programe 8. októbra.