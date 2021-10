Hádzanárky Michaloviec do 3. kola EP, Hadžiči zdolali v odvete

Európsky pohár žien - 2. kolo, odvetný zápas:



MŠK Iuventa Michalovce - RK Hadžiči-Interlogistic 38:15 (17:9)



Najviac gólov: Wollingerová 8, Trúnková, Holejová a Klučková po 5 - Kuličová 4/1, Halebičová 3/1, Cahtarevičová a Blečičová po 2.

Rozhodovali: Fukala a Mohyla (obaja ČR), vylúčené: 1:4, 7 m hody: 1/0 - 2/2

/zdroj: Sport 1/



Ján Beňadik, tréner Michaloviec: "Dnes bolo ťažšie motivovať hráčky ako v sobotu. Zvládli sme to, všetci sú zdraví, zaistili sme si postup, takže spokojnosť. V takýchto zápasoch je dôležité kontrolovať tempo hry. My sme sa v zápase začali trochu prispôsobovať súperovi, museli sme si to trochu vydiskutovať a potom sme výkon zlepšili. Veríme, že v ďalšom kole nás čaká kvalitnejší súper. Chceli by sme za súpera niekoho mimo MOL ligy."

Michalovce 17. októbra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce si bez problémov zabezpečili postup do 3. kola Európskeho pohára EHF. Nad tímom z Bosny a Hercegoviny RK Hadžiči zvíťazili vysoko aj v odvete 38:15.Oba duely dvojzápasu sa po dohode tímov hrali v Michalovciach. V sobotu zvíťazila Iuventa taktiež hladko 39:17. Zápasy 3. kola sú na programe 13. a 20. novembra.