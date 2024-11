Hádzanári Považskej Bystrice prehrali aj vo Fínsku a ďalej nepostúpili

Európsky pohár EHF - 3. kolo:



odveta:



BK-46 Karis - MŠK Považská Bystrica 34:26 (14:15)



Zostava a góly P. Bystrice: Gálik, Žernovič - Jurák a Briatka po 6, Gardian 5, Živkovič a Ďuriš po 3, Roman 2, Bystrický 1, Sloboda, Petrík, Ďurana, Urík, Štefina, Vallo



najviac gólov BK-46 Karis: Henriksson 11, Skyba 6, Nordlund 4. Rozhodcovia: Härgin, Makejev (Est.), 7 m hody: 3/1 - 3/3, vylúčení: 3:6, 755 divákov.



/prvý zápas: 31:28, postúpilo BK-46/



Karis 30. novembra (TASR) - Hádzanári Považskej Bystrice nepostúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF. V odvetnom zápase 3. kola prehrali na palubovke BK-46 Karis jasne 26:34. Na účasť v ďalšej fáze potrebovali triumfovať minimálne o štyri góly, keďže fínskemu súperovi podľahli v úvodnom domácom stretnutí 28:31.Považská Bystrica síce vyhrala prvý polčas 15:14, ale v druhom prevzali iniciatívu domáci. V jeho úvode Slovákov nepustili do viac než dvojgólového náskoku a od vyrovnania na 19:19 už viedli až do konca stretnutia.