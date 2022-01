Hádzaná: Francúzi utrpeli prvú prehru na ME, podľahli Islandu

I. skupina (Budapešť):



Čierna Hora - Holandsko 30:34 (16:18)



Najviac gólov: Čepič a Vujovič po 6, Grbovič 4 - Smits 9, Steins a Falke po 6

Francúzsko - Island 21:29 (10:17)



Najviac gólov: Minne, Tournat a Descat po 5 - Magnusson 10, Kristjánsson 9, Vidarsson 4

tabuľka:



1. Dánsko 2 2 0 0 58:45 4



2. Francúzsko 3 2 0 1 82:75 4



3. Island 3 2 0 1 82:77 4



4. Holandsko 3 1 0 2 86:93 2



5. Čierna Hora 3 1 0 2 83:90 2



6. Chorvátsko 2 0 0 2 48:59 0

Budapešť 22. januára (TASR) - Hádzanári Francúzska utrpeli na ME na Slovensku a v Maďarsku prvú prehru. Olympijskí víťazi podľahli v sobotnom zápase v Budapešti Islandu 21:29 a skomplikovali si situáciu v I. skupine. V priebežnej tabuľke klesli na druhé miesto, majú rovnakú bilanciu dve víťazstvá a jedna prehra ako tretí Island, pričom v skupine ich čakajú ešte súboje s Čiernou Horou a lídrom Dánskom.Francúzi, ktorí predtým vyhrali všetky štyri doterajšie zápasy na turnaji, začali po približne 12 minútach zápasu strácať kontakt so súperom a na konci prvého polčasu prehrávali o osem gólov. Ani v druhom dejstve sa nevedeli dostať do tempa a výsledkom bola prekvapujúco jasná prehra favorita. Islanďania výborne bránili a veľkú oporu mali v brankárovi Viktorovi Hallgrímssonovi, ktorý svojimi zákrokmi privádzal Francúzov do zúfalstva. Desiatimi gólmi sa blysol Ómar Ingi Magnusson, Viggo Kristjánsson pridal deväť gólov." chýbal po pozitívnom teste na koronavírus Kentin Mahe, takisto aj Ludovic Fabregas, ktorý mal síce negatívny výsledok testu, ale cítil mierne príznaky. COVID-19 im vyradil aj hlavného trénera Guillaumea Gillea. Island nemohol pre koronavírus počítať až s piatimi hráčmi, po brankárovi Björgvinovi Pallovi Gustavssonovi, Aronovi Palmarssonovi a Bjarkimu Marovi Elissonovi boli pozitívne testovaní aj Arnar Freyr Arnarsson a Janus Dadi Smarason.Prvé víťazstvo v I. skupine dosiahli Holanďania, ktorí zdolali Čiernu Horu 34:30 posunuli sa v tabuľke na štvrtú priečku pred svojho sobotňajšieho súpera. "Oranjes" uspeli aj bez hlavného trénera Erlingura Richardssona, ktorý po pozitívnom teste na koronavírus zamieril do izolácie spoločne s trénerom brankárov Gerriem Eijlersom, obaja majú mierne príznaky.