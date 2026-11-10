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Modra zvíťazila nad ŠKP Bratislava 34:29

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Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

HáO TJ Slovan Modra – ŠKP Bratislava 34:29 (16:18)

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Hádzanári HáO TJ Slovan Modra vyhrali v utorňajšom zápase 10. kola Handball Extraligy nad ŠKP Bratislava 34:29. Zvládli tak priamy súboj o piate miesto, na ktorom momentálne sú o skóre pred ŠKP. Ten navyše odohral o zápas viac.



Handball Extraliga - 10. kolo:

HáO TJ Slovan Modra – ŠKP Bratislava 34:29 (16:18)

Najviac gólov: Parolly 8/2, Mišových 7, Frno 5 - Iriarte Sanez 7/1, Orosz, Korbel a Pacek po 5. Rozhodovali: B. Sivák a R. Sivák, 7m hody: 3/3 - 2/0, vylúčení: 4:2, 285 divákov
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