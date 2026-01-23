< sekcia Šport
Hádzanári Košíc zvíťazili nad HK Agro Topoľčany 33:30
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Hádzanári Košíc zvíťazili v zápase 17. kola Niké Handball extraligy nad HK Agro Topoľčany 33:30. V neúplnej tabuľke sa posunuli na piatu priečku, Topoľčany sú na 8. mieste.
Niké Handball extraliga - 17. kolo:
najviac gólov: Hruščák 8, Guzy 6/4, Klembara 5 - J. Briatka 13/3, Cigáň a Krošlák po 4. Rozhodovali Palovčák, Sabol, 7m: 4/4 - 4/3, vylúčení 8:7, 169 divákov
HK Košice - HK AGRO Topoľčany 33:30 (19:15)
