Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Šport

Hádzanári Košíc zvíťazili nad HK Agro Topoľčany 33:30

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

HK Košice - HK AGRO Topoľčany 33:30 (19:15)

Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Hádzanári Košíc zvíťazili v zápase 17. kola Niké Handball extraligy nad HK Agro Topoľčany 33:30. V neúplnej tabuľke sa posunuli na piatu priečku, Topoľčany sú na 8. mieste.



Niké Handball extraliga - 17. kolo:

HK Košice - HK AGRO Topoľčany 33:30 (19:15)

najviac gólov: Hruščák 8, Guzy 6/4, Klembara 5 - J. Briatka 13/3, Cigáň a Krošlák po 4. Rozhodovali Palovčák, Sabol, 7m: 4/4 - 4/3, vylúčení 8:7, 169 divákov
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve