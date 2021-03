Hádzanári Košíc doplnili kvarteto semifinalistov extraligy mužov

Sumár sobotňajších výsledkov 18. kola:



HK Agro Topoľčany - HK Košice 21:30 (9:15)



Košice Crows – HC Sporta Hlohovec 31:22 (17:12)



ŠKP Bratislava – HKM Šaľa 34:27 (18:12)



Tatran Prešov – MHC Štart Nové Zámky 39:28 (16:17)

Tabuľka základnej časti:



1. Tatran Prešov 17 17 0 0 608:332 34



2. Považská Bystrica 18 14 0 4 529:413 28



3. Košice Crows 18 11 1 6 502:489 23



4. HK Košice 18 9 1 8 458:483 19



-----------------------------------------------



5. ŠKP Bratislava 18 9 1 8 453:452 19



6. Nové Zámky 18 9 0 9 485:522 18



7. Šaľa 18 8 0 10 515:516 16



8. Hlohovec 18 5 1 12 483:562 11



9. Modra 17 4 0 13 435:505 8



10. Topoľčany 18 1 0 17 386:580 2

Bratislava 27. marca (TASR) - Hádzanári HK Košice skompletizovali kvarteto semifinalistov play off Niké Handball extraligy. V záverečnom 18. kole základnej časti vyhrali nad HK Agro Topoľčany 30:21 a v tabuľke obsadili štvrtú priečku.Pri rovnosti bodov s ŠKP Bratislava mal nováčik súťaže lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov a tak si vybojoval miesto vo vyraďovačke. Už predtým mali istú účasť v play off Tatran Prešov, Považská Bystrica a Košice Crows. Pred posledným kolom bol na štvrtej priečke Štart Nové Zámky, no podľa očakávania prehral na palubovke jasného lídra Tatrana Prešov 28:39.Play off odštartuje 10. apríla. V semifinále sa stretnú obhajca titulu Prešov s HK Košice a Považská Bystrica s tímom Košice Crows. Mužstvá na 5. až 8. priečke budú hrať o Ligový pohár.V stredu 31. marca ukončí základnú časť dohrávka HáO TJ Slovan Modra – Tatran Prešov.