Hádzanárska federácia ocenila hráčov a trénerov roka 2019

Bazilej 18. júla (TASR) - Hráčmi roka 2019 podľa ankety Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) sa stali dánsky brankár Niklas Landin Jacobsen a nórska spojka Stine Bredalová Oftedalová. Pre oboch je to premiérové víťazstvo v ankete.



Tridsaťjedenročný Landin doviedol minulý rok Dánsko k titulu majstra sveta a so svojím klubom THW Kiel vyhral Pohár EHF a v skrátenej sezóne aj nemeckú bundesligu. Dvadsaťosemročná Oftedalová si vyslúžila cenu za svoje výkony v drese Györi Audi ETO KC, s ktorým obhájila titul v Lige majstrov EHF. Ako kapitánka nórskej reprezentácie priviedla krajinu do semifinále MS, kde ju vyradilo Španielsko.



Cenu pre trénerov roka si odniesli Francúz Emmanuel Mayonnade, ktorý priviedol Holanďanky k prvému zlatu na MS a trénoval aj ženský tím Metz Handball, a Dán Nikolaj Jacobsen za prácu pri národnom tíme mužov a do konca sezóny 2018/2019 aj v nemeckom klube Rhein-Neckar Löwen.



V každej kategórii nominovali osemnásti experti päticu, z ktorej vybrali víťazov v hlasovaní fanúšikovia.