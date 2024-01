Iuventa získala brazílsku krídelníčku Biegerovú

Michalovce 22. januára (TASR) - Brazílčanka Aline Isabel Biegerová je novou posilou hádzanárok MŠK Iuventa Michalovce. Dvadsaťdvaročná pravá krídelníčka reprezentovala svoju krajinu v mládežníckych kategóriách. V Iuvente bude pôsobiť so svojou krajankou, brankárkou Nairou Morganou Mendesovou de Almeidovou.



"Rozhodli sme posilniť pozíciu pravého krídla, kde sme mali doteraz iba jednu ľaváčku. Čaká nás náročný program, a preto sme sa podpísali zmluvu s Aline. Je to trochu iný typ hráčky ako Emilia Kowaliková. Tá ma technickejšiu strelu, Aline je zase silovejšia hráčka,“ uviedla pre klubový web športová riaditeľka Iuventy Helena Aspriduová.



Biegerová už absolvovala premiéru v michalovskom drese v nedeľňajšej odvete osemfinále Európskeho pohára proti slovinskému ŽRK Mlinotest Ajdovščina (32:26). Iuventa postúpila už do štvrťfinále EP.