Hádzaná - kvalifikácia na ME: Slovenky prehrali s Maďarskom 28:30

Kvalifikácia ME 2022 hádzanárok - 5. skupina:



SLOVENSKO - Maďarsko 28:30 (14:13)



Zostava a góly Slovenska: Medveďová, Ivanicjová, Furgaláková - R. Bíziková 4, Szarková 10, Bujnochová, Trúnková 8, Popovcová, Lanczová 3, Pócsíková 1, B. Bíziková, Hudáková 1, Bajčiová, Holejová 1, Dulinová, Štefaniková. Najviac gólov Maďarska: Lukácsová 6, Vamosová 5, Kovácsová a Háfraová po 4, Kácsorová 3.

Rozhodovali: Rožkov, Novikov (obaja Ukr.), vylúčenia: 1:2, 7m hody: 4/4 - 1/0



Ďalší výsledok 5. skupiny:



Portugalsko - Španielsko 22:23 (11:14)



tabuľka:



1. Maďarsko 2 2 0 0 64:52 4



2. Španielsko 2 2 0 0 56:50 4



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 56:63 0



4. Portugalsko 2 0 0 2 46:57 0



Topoľčany 10. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v 5. skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2022. Po stredajšej prehre v Španielsku 28:33 podľahli v nedeľu v Topoľčanoch Maďarsku 28:30.Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola Simona Szarková, autorka 10 gólov, Nikoleta Trúnková pridala osem. Zverenky trénera Pavla Streichera sa najbližšie predstavia v kvalifikácii až na jar v dvojzápase s Portugalskom. Nasjkôr sa 2. marca predstavia na palubovke súpera, o tri neskôr ich čaká domáca odveta. V ďalšom zápase zvíťazili Španielky v Portugalsku 23:22.Na budúcoročný európsky šampionát v Slovinsku, Severnom Macedónsku a Čiernej Hore si vybojujú postup prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín.Slovenky hneď v úvode nepremenili šancu, nepresne mierila Szarková, Maďarky išli vzápätí do vedenia. Slovenky však potom otočili skóre, po góle Trúnkovej viedli 3:2. Brankárka Medveďová sa vzápätí zranila pri zákroku, nahradila ju Ivanicjová. Po krátkom ošetrení sa však Medveďová vrátila medzi žrde a ihneď chytila sedmičku Háfrovej. Skóre sa potom prelievalo, no Slovenky si držali jednogólový náskok a po polčase vyhrávali 14:13.Po prestávke však Maďarky zlepšili najmä defenzívu a po góloch Háfrovej a Lukácsovej išli do vedenia. Najmä krídelníčka Lukácsová sa rozstrieľala, v 16. minúte druhého polčasu svojim šiestym gólom zvýšila na 23:19. Tréner Streicher prestriedal zostavu, ale na rozbehnuté súperky už jeho zverenky nestačili., tréner SR: ".", autorka troch gólov v zápase: ".", autorka 8 gólov v zápase: ".", autorka 10 gólov v zápase: "."