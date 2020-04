Lukáš Urban sa zotavuje po operácii, pokračovať by mal vo Francúzsku

Prešov 4. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v hádzanej Lukáš Urban by mal v budúcej sezóne hrať v najvyššej francúzskej súťaži. Hráč slovenského šampióna Tatrana Prešov to prezradil v rozhovore pre oficiálny portál Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



"Zranením sa to trochu skomplikovalo, ale som dohodnutý s jedným francúzskym klubom pôsobiacim v tamojšej najvyššej súťaži. Kým to nebude stopercentné, zatiaľ si nechám pre seba, o ktorý tím ide," odpovedal L. Urban na otázku o svojom pôsobisku v ďalšom ročníku. "Pre mňa je dobré, že sú ochotní na mňa počkať, kým sa dám zdravotne do poriadku. Som im za to vďačný, že aj v takejto situácii mám ich dôveru."



Lukáš Urban by sa po vážnom zranení kolena a marcovej operácii mal vrátiť na palubovky po osemmesačnej rekonvalescencii. Iba v zimnej prestávke sa pritom zotavil zo zranenia kolena, no na začiatku roka si privodil ďalšie. "Nastúpil som v januárovej predohrávke extraligy proti tímu Košice Crows. Hneď v úvode druhého dejstva som pri jednom z doskokov dopadol na palubovku a pocítil som, že niečo sa stalo v ľavom kolene. Keďže sa potvrdilo, že predný skrížený väz je roztrhnutý, 11. marca som podstúpil v Košiciach u lekára Polana plastiku. Do súťažného diania by som sa mal vrátiť niekedy v novembri. Samozrejme, trénovať budem môcť už skôr, napríklad s behom môžem začať od tretieho mesiaca. Neskôr sa budem môcť pripojiť k tímu, ale zo začiatku v obmedzenom režime."



Pre pandémiu koronavírusu sezónu na Slovensku kompetentní predčasne ukončili bez udelenia majstrovských titulov. "Chápem a rešpektujem rozhodnutie SZH, veď v celej Európe sa nehrá a rušia sa ligové súťaže. Škoda pre Tatran, pretože sme mali dobre rozbehnutú sezónu na obhajobu titulu. To isté platilo aj v mládežníckych kategóriách, ale nič sa nedá robiť. Žiaľ, nemôžem sa rozlúčiť s divákmi a ani s klubom, v ktorom pôsobím už od prípravky, podľa predstáv. Už skôr som avizoval, že po tejto sezóne chcem okúsiť zahraničný angažmán. Najskôr rozlúčku prekazilo zranenie a potom to ešte zdupľoval koronavírus. Je to pre mňa sklamanie, ale neovplyvním to," dodal 24-ročný odchovanec Tatrana pre slovakhandball.sk.