Martin Straňovský bude pôsobiť v maďarskom klube MOL-Pick Szeged

Szeged 7. septembra (TASR) – Slovenský hádzanár Martin Straňovský bude pôsobiť v MOL-Pick Szeged. Sezónu odštartoval v extraligovom MHC Štart Nové Zámky, s maďarským klubom sa zatiaľ dohodol na kontrakte do 31. decembra 2020.



Dres Szegedu si už v minulosti obliekal jeho starší brat Tomáš. „Som veľmi šťastný, že som v živote dostal opäť jednu veľkú šancu a môžem v takomto klube zvučného mena pokračovať v kariére. Hádzanú v Szegede netreba predstavovať. Uvedomujem si, že budem pôsobiť v jednom z najlepších európskych tímov súčasnosti. Je pre mňa obrovská motivácia, že znovu môžem účinkovať v Lige majstrov. Netrpezlivo čakám, aby som sa mohol predstaviť v novom prostredí. Ako súper som už okúsil, akých fantastických fanúšikov má Szeged. Pevne verím, že čoskoro sa priaznivci budú môcť vrátiť na tribúny, pretože s nimi môžeme byť skutočne veľmi silní a dosiahnuť pekné výsledky. Brat Tomáš mi veľa rozprával o Szegede. Dostal som sa na dobré miesto, a preto by som chcel ukázať, že budem dobrou posilou a prínosom pre mužstvo. Urobím pre to všetko v každom zápase," citoval M. Straňovského portál slovakhandball.sk.



Novozámocký odchovanec v predchádzajúcej sezóne, ktorú poznačila pandémia koronavírusu a nedovolila ju dohrať, predčasne ukončil po necelých dvoch rokoch svoje pôsobenie v Tatrane Prešov, kde bol kapitánom majstrovského tímu. Onedlho 35-ročný ľavý krídelník sa vrátil do rodných Nových Zámkov a popri trénerskom vzdelávaní sa čakal na zahraničný angažmán. Začal sa pripravovať a po 15 rokoch opäť nastupovať za tamojšieho extraligistu MHC Štart. Okrem prípravných duelov stihol odohrať aj semifinále Slovenského pohára v Bardejove proti MŠK Považská Bystrica (19:23), pričom bol najlepším strelcom svojho tímu. V Szegede bude nosiť dres s číslom 42.



Pred príchodom do Prešova v lete 2018 absolvoval M. Straňovský trinásť sezón v zahraničí. Najlepší hádzanár SR za rok 2006 okrem úspechov v domácich súťažiach si zahral dvakrát vo Final 4 Ligy majstrov, v roku 2013 bol s Barcelonou blízko k celkovému triumfu, ale Katalánci vtedy prehrali vo finále s HSV Hamburg tesne 29:30.