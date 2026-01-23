< sekcia Šport
Chorváti na úvod hlavnej fázy zdolali Island 30:29
Chorváti si pripísali do tabuľky prvé dva body.
Autor TASR
Malmö 23. januára (TASR) - Chorvátski hádzanári odštartovali hlavnú fázu na ME v Škandinávii víťazstvom 30:29 nad Islandom. V otváracom dueli II. skupiny pripravili Severanom vo švédskom Malmö vôbec prvú prehru na šampionáte. Do hlavnej fázy vstupoval Island s dvoma bodmi za víťazstvo nad Maďarmi v základnej F-skupine, ktorú Islanďania ovládli. Chorváti si pripísali do tabuľky prvé dva body.
hádzaná - ME
hlavná fáza - II. skupina (Malmö/Švéd.)
Island - Chorvátsko 29:30 (15:19)
