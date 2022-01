Dánski hádzanári získali bronzové medaily po víťazstve nad Francúzskom

ME 2022 hádzanárov, Budapešť:



o 3. miesto:



Dánsko - Francúzsko 35:32 po predĺžení (13:14, 29:29)

Góly: Holm 10, Kirkelokke 5, Lauge Schmidt 4, Saugstrup 3, Svan 3, Mensing 3, Hald Jensen 2, Mensah Larsen 2, Landin Jacobsen 2, E. Jacobsen - Mahe 8, Descat 7, Lenne 5, Tournat 4, Kounkoud 3, Mem 3, Fabregas, Richardson. Rozhodovali: Horáček, Novotný (obaja ČR), vylúčení: 4:2, 7 m hody: 3/3 - 1/0, ŽK: 1:0, 10.021 divákov.

Budapešť 30. januára (TASR) - Hádzanári Dánska získali bronzové medaily na ME. V dramatickom zápase o 3. miesto zdolali Francúzsko 35:32 po predĺžení.Najlepším strelcom zápasu bol autor 10 gólov Dán Jacob Holm. Pre úradujúcich majstrov sveta Dánov je to štvrtá bronzová medaila v histórii ME, z ktorých majú celkovo 7 cenných kovov (2-1-4). Francúzi nezopakovali bronzový úspech z ME 2018 a v histórii európskych šampionátov majú naďalej bilanciu 3-0-2.V nedeľňajšom finále nastúpili od 18.00 hráči Švédska proti Španielom.Francúzi mali lepší vstup do zápasu a v jeho úvode sa viackrát dostali do tesného náskoku. Od stavu 5:5 odskočili súperovi na rozdiel 4 gólov (5:9), ale Dáni postupne sťahovali z tohto manka. Kirkelokke, ktorý dovtedy gólovo mlčal, strelil dva góly po sebe a v 22. minúte upravil na 11:12. Na 13:13 vyrovnal Dán Landi, ale Francúzi predsa len išli do šatní spokojnejší, keďže najtesnejší náskok im zabezpečil Fabregas - 13:14.Prvý gól po zmene strán strelil Mahe a zvýšil na 13:15, no Dáni opäť doťahovali. Holm v 37. minúte svojím siedmym gólom v zápase vyrovnal na 17:17. Mahe síce krátko na to vrátil Francúzom vedenie, ale následná séria štyroch gólov Dánska znamenala skóre 21:18. Aj Dáni však prišli o sľubný náskok. Francúzi zaznamenali od stavu 22:20 tri góly po sebe a opäť boli vo vedení - 22:23. Ani skóre 24:26 nezlomilo Dánov, ktorí následne odpovedali na tri tesné náskoky súpera. Záver druhého polčasu priniesol drámu. Jacobsen najskôr vyrovnal na 28:28 a následne dánsky brankár Gerard, podporený dôraznými spoluhráčmi, udržal nerozhodné skóre. Hansen dostal Dánov do vedenia 29:28, ale Francúzi po oddychovom čase vyrovnali gólom Mema. Dáni mohli rozhodnúť v záverečných sekundách, ale akciu nedoviedli do gólového konca.V úvode predĺženia dominovali Dáni, ktorí v ňom prakticky rozhodli o víťazstve. Francúzi viackrát zlyhali v ofenzíve a súper im tromi gólmi odskočil na 32:29. Francúzi síce dvakrát znížili, ale gól Landina znamenal štvorgólový náskok Dánov (35:31) a o víťazstvo už neprišli.