Druhá fáza už bez domácich hádzanárov, odštartuje Nemecko a Španielsko

program 1. hracieho dňa hlavnej fázy ME:



štvrtok, 20. januára:



I. skupina, Budapešť:



Čierna Hora - Chorvátsko /15.30/



Francúzsko - Holandsko /18.00/



Dánsko - Island /20.30/



II. skupina, Bratislava:



Rusko - Švédsko /15.30/



Nemecko - Španielsko /18.00/



Poľsko - Nórsko /20.30/







tabuľky skupín hlavnej fázy:



I. skupina (Budapešť):



1. Dánsko 1 1 0 0 30:21 2



2. Francúzsko 1 1 0 0 27:22 2



3. Island 1 1 0 0 29:28 2



4. Holandsko 1 0 0 1 28:29 0



5. Chorvátsko 1 0 0 1 22:27 0



6. Čierna Hora 1 0 0 1 21:30 0







II. skupina (Bratislava):



1. Nemecko 1 1 0 0 30:23 2



2. Španielsko 1 1 0 0 32:28 2



3. Rusko 1 1 0 0 23:22 2



4. Nórsko 1 0 0 1 22:23 0



5. Švédsko 1 0 0 1 28:32 0



6. Poľsko 1 0 0 1 23:30 0

Bratislava/Budapešť 19. januára (TASR) - Už bez tímov usporiadateľských krajín Slovenska a Maďarska, ale s očakávanými favoritmi zo Španielska, Chorvátska, Nórska či Dánska vo štvrtok odštartuje hlavná fáza ME v hádzanej. Dvanásť tímov rozdelených do dvoch skupín odohrá zápasy systémom každý s každým, pričom sa im už počíta zápas s ďalším postupujúcim zo základnej skupiny.Svoje základné skupiny vyhrali hráči Dánska aj Islandu, ktorí sa stretnú už v prvý deň hlavnej fázy v Budapešti. Napriek stopercentnej doterajšej bilancii oboch tímov sú v pozícii favorita zápasu Dáni, ktorí by na ME radi naplnili vysoké ambície a nadviazali na titul majstra sveta z roku 2021. Islanďania získali v B-skupine plný počet bodov, keď tesným víťazstvom 31:30 v záverečnom zápase zarmútili fanúšikov domáceho Maďarska a postúpili na jeho úkor. Z "béčka" sa do hlavnej fázy prebojovali aj Holanďania, ktorých za postupom potiahol najmä najlepší strelec doterajšieho priebehu, 32-gólový Kay Smits. Pre Holanďanov ide iba o druhú účasť na ME, pred dvoma rokmi skončili na 17. mieste.povedal stredná spojka Luc Steins.Holanďania narazia v úvode hlavnej fázy na doteraz suverénnych Francúzov, ktorí zvíťazili vo všetkých troch zápasoch.povedal tréner Francúzska Guillaume Gille.O prvé body v hlavnej fáze zabojujú v jej úvode hráči Chorvátska a Čiernej Hory. Tímy sa doteraz na ME stretli trikrát (2008, 2014, 2020) a vo všetkých prípadoch uspeli Chorváti. Strieborný tím z ME 2020 je favorit aj tentoraz, no Čiernohorci naznačili svoju silu víťazstvom nad Slovincami 33:32, čím z turnaja vyradili bronzový tím predošlých ME.povedal pivot Čiernej hory Vuk Lazovič.V II. skupine, ktorej zápasy sa odohrajú v Bratislave, sa k favorizovaným tímom Nemecka, Španielska či Švédska zaradili aj Rusi. Tí bez straty bodu vyhrali košickú F-skupinu, v ktorej zaujali nielen víťazstvom o 9 gólov nad Slovenskom, ale najmä triumfom nad favorizovanými Nórmi. Rusi odohrajú prvý zápas hlavnej časti proti Švédsku, ktorému stačilo na postup aj jedno víťazstvo. V tabuľke základnej E-skupiny malo 3 body rovnako ako Česi, no lepšie skóre. O všetkom rozhodla remíza 27:27 v ich vzájomnom zápase v závere skupinových bojov.povedal stredná spojka českého tímu Tomáš Babák.V pozícii jedného z favoritov skupiny sú Nemci, ktorí sa však trápia s pozitívnymi testami na koronavírus. Už počas zápasov v základných skupinách mali až deväť nakazených hráčov, ktorí museli ísť do izolácie v tímovom hoteli, a vedenie tímu povolalo náhradníkov. V stredu zaznamenala nemecká reprezentácia ochorenie COVID-19 u ďalších troch hráčov a jedného člena realizačného tímu. Na výsledkoch mužstva sa to však zatiaľ neprejavilo, postup malo istý už po dvoch zápasoch a zvíťazilo aj v treťom nad Poľskom 30:23. Nemci vyhrali predchádzajúcich 15 zápasov na ME a v šlágri štvrtkového programu sa stretnú so Španielmi. Víťazi ME spred dvoch rokov a bronzoví z MS 2021 zatiaľ takisto nestratili na turnaji ani bod.povedal tréner Španielska Jordi Ribera. Tréner nemeckého výberu Alfred Gislason si uvedomuje, že sila Španielov spočíva v útoku aj v obrane:Pre Poľsko a Nórsko bude vzájomný zápas na úvod hlavnej fázy mimoriadne dôležitý z hľadiska šancí na postup. Zo základných skupín si nepreniesli žiadne body a zaváhanie vo vzájomnom zápase do veľkej miery skomplikuje postupové možnosti zdolaného. Z dlhodobého hľadiska majú Poliaci pozitívnu bilanciu s Nórskom 6:4, no nezdolali ho od roku 2009.povedal tréner Poľska Patryk Rombel. Nóri si v košickej F-skupine čiastočne splnili úlohu favorita a postúpili do ďalšej fázy, no nečakane prehrali s Ruskom, čím skomplikovali aj situáciu pre Slovensko. V zápase s Litvou museli otáčať skóre, čo sa im aj podarilo a postúpili z 2. miesta.uviedol kormidelník Nórska Christian Berge.