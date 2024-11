VIDEO: Duenas chce zlepšiť všetko, Bíziková: Musí to byť lepšie

Innsbruck 29. novembra (TASR) - Tréner slovenských hádzanárok Jorge Duenas chce pred sobotným zápasom so Slovinskom zmeniť každý aspekt hry svojho tímu. Slovenky vstupujú do druhého stretnutia na ME po prehre 24:37 s domácim Rakúskom.



Duenas chce od svojich hráčok väčšiu istotu v obrane a lepšie zvládanie brejkov, z ktorých viackrát inkasovali proti Rakúsku. "Musíme zareagovať na včerajší zápas, pretože si myslím, že nezodpovedal našim výkonom z minulosti. Budeme sa snažiť rozprávať s hráčkami a zvýšiť úroveň hry. Stretnutie so Slovinskom bude úplne iné, pokúsime sa zlepšiť všetky aspekty našej hry. Chcem mať väčšiu istotu v obrane a nepúšťať súperky do striel v kľúčových situáciách," povedal Duenas pre TASR.







V priebehu prvého polčasu urobil vo štvrtok zmenu na brankárskom poste a Irynu Yablonskú nahradila Bella Oláhová. Šalianska brankárka zostala v bráne do konca stretnutia s úspešnosťou 28,13 percenta. "Výkon brankárky je dôležitý, no v prvom rade musí hrať lepšie obrana. Včera sme nechali Rakúšanky v čistých šanciach, v takých prípadoch však musíme brankárku podporovať," vysvetlil Duenas.



Slovinky nechýbali na vrcholovom turnaji od roku 2016 a na predošlých ME skončili ôsme, čo bol pre ne historicky najlepší výsledok na tomto fóre. Dokopy zohrali so Slovenskom dva zápasy a z oboch vyšli víťazne v júni 2002 v kvalifikácii na tohoročné ME. Na tohtoročných OH v Paríži sa zúčastnili v konkurencii 12 tímov a skončili jedenáste vďaka výhre nad Kórejskou republikou. Tím však prešiel po OH generačnou obmenou a odišli kľúčové hráčky. "Oni zmenili teraz káder, musíme si ich napozerať. Dnes sme ešte riešili Rakúšanky, Slovinky sa omladili a sú trocha nebezpečné. Dúfam, že to bude dobré, musí to byť lepšie," povedala kapitánka a krídelníčka Réka Bíziková.



"Pre mňa osobne je teraz veľmi dôležité vstať z toho dna, na ktoré sme padli. Dostali sme poriadnu facku. Práve proti Rakúšankám sme sa aj prezentovali v médiách, že chceme hrať vyrovnaný zápas, chceme možno tie dva body. Chceme teda každému dokázať, že toto bol deň, ktorý nám nevyšiel a odídeme z ihriska so cťou a dobrým výsledkom," povedala Barbora Lancz pre TASR. Vo štvrtok bola s deviatimi gólmi najlepšia strelkyňa na palubovke a padalo jej to aj v záverečných fázach. Zlý pocit z prehry to však podľa nej vôbec nezľahčilo: "Nie som spokojná ani sama so sebou, celé družstvo je nespokojné. Nemôžem povedať, že mne sa teraz darilo a je to dobré, aj keď tím nevyhral. Mňa viac zaujíma to, či tým vyhrá a ja som mohla veľa vecí spraviť lepšie, robiť menej chýb."



Slovenky čakajú ešte pred sobotným duelom večerný a dopoludňajší tréning. Samotný zápas je na programe o 20.30 h a v priamom prenose ho prinesú STVR: Šport a Sport 1.