Duenas očakáva v ďalšom zápase maximum: Prestali sme sa sústrediť

Innsbruck 28. novembra (TASR) - Tréner slovenských hádzanárok Jorge Duenas očakáva od svojich hráčok v ďalšom zápase ME lepší výkon. Jeho tím prehral na úvod šampionátu s domácim Rakúskom 24:37 a výrazne si skomplikoval cestu za prípadným postupom do nadstavbovej časti. Duenas pripomenul, že pre veľa hráčok to bol prvý duel na takejto úrovni, no v sobotnom stretnutí so Slovinskom od nich očakáva maximum.



Slovenky utrpeli historicky najvyššiu prehru proti rakúskemu tímu. Dvojciferným rozdielom sa vzájomný zápas skončil len v marci 1996 v kvalifikačnom stretnutí na ME 1996 (17:27). Na samotnom šampionáte v Dánsku boli vtedy Rakúšanky bronzové, no vo štvrtok absolvovali prvý zápas na tomto fóre po 16 rokoch. "Myslím si, že v prvom polčase sme začali viac-menej dobre. Potom sme sa prestali sústrediť a v niektorých jednoduchých útočných situáciách sme zlyhali. Rakúšanky to využili a zvýšili náskok. Začiatok druhého polčasu nebol dobrý, no trocha sme sa z toho spamätali. Potom sme mali problémy v streľbe a súperky to využili. Pre veľa hráčok je to prvý zápas na tejto úrovni a dobrá skúsenosť, v ďalšom od nich očakávam maximum," povedal Duenas po zápase pre EHF. Pre jeho náprotivku Monique Tijstermanovú bolo víťazstvo prvé v ostrom zápase na lavičke rakúskeho tímu.



"Som na nás veľmi hrdá. Začiatok duelu sme si trocha sťažili, vedeli sme taktiku, no urobili sme malé chyby. Potom sme postupne navyšovali náskok. V prvom polčase sme inkasovali len jedenásť gólov s dobrou brankárkou aj obranou. V druhom dejstve sme využili každú chybu súpera. Teraz musíme hrať proti Nórsku, ktoré má vysokú úroveň. Musíme sa sústrediť na seba, napraviť svoje chyby a robiť ich menej," citovala trénerku EHF. Jej brankárka Lena Ivančoková dosiahla úspešnosť 45,16 percenta a bola výrazná opora tímu. Zároveň bola vyhlásená za hráčku zápasu.



"To, že bola najlepšia hráčka zápasu svedčí o tom, že mala dobrý deň. Aj z vyložených šancí sme ju potriafali dosť. Dobrý deň má vždy niekto iný, to sa stáva," povedala spojka Karin Bujnochová pre TASR. Hráčka maďarského Szombathelyi KKA patrí medzi najskúsenejšie v reprezentácii a po deväťgólovej spojke Barbore Lanczovej bola v Innsbrucku druhá najaktívnejšia slovenská strelkyňa. Pôvodný plán tímu však bol využívať viac krídelné priestory, z ktorých padli nakoniec len štyri góly v podaní troch hráčok. Vedeli sme, že Rakúsko ma fyzický disponovaný stred obrany a tadiaľ neprejdeme. Vedeli sme, že môžeme chodiť na oblúky a dohrávať do krídel, čo sa nám aj darilo. Keď sme však nepremieňali, zase sme sa tlačili na strede a nevyužili sme tie príležitosti," dodala Bujnochová.



Jej tím čakajú ešte v rámci E-skupiny zápasy so Slovinskom (30.11.) a Nórskom (2.12.). Z každej zo šiestich skupín postupujú do nadstavbovej časti po dva tímy, ktoré budú hrať vo Viedni a Debrecíne. Záverečných päť duelov (semifinále, finále, o 3. a o 5. miesto) je na programe vo Viedni.