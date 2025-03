Francúzky sú v skupine s Chorvátkami, Slovenky budú hrať EURO Cup

žreb kvalifikácie ME 2026:



1. skupina: Francúzsko, Chorvátsko, Kosovo, Fínsko



2. skupina: Holandsko, Švajčiarsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina



3. skupina: Nemecko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Belgicko



4. skupina: Čierna Hora, Island, Portugalsko, Faerské ostrovy



5. skupina: Švédsko, Srbsko, Ukrajina, Litva



6. skupina: Španielsko, Rakúsko, Grécko, Izrael







zloženie skupín EHF EURO Cupu 2026



1. skupina: Nórsko, Poľsko, Rumunsko, SLOVENSKO



2. skupina: Dánsko, Maďarsko, Česko, Turecko



Kluž 20. marca (TASR) - Úradujúce majsterky sveta z Francúzska sa v kvalifikácii ME 2026 stretnú v 1. skupine s Chorvátskom, Kosovom a Fínskom. Rozhodol o tom vo štvrtok žreb v rumunskom meste Kluž. Šampionát sa na budúci rok (3.-20. decembra) uskutoční v piatich krajinách - Poľsku, Rumunsku, Česku, Turecku a na Slovensku. Slovenky tak majú istú účasť na ME a namiesto kvalifikácie sa predstavia v EHF EURO Cupe.Účasť na ME 2026 už majú okrem piatich organizátorských krajín istú aj traja medailisti z predchádzajúcich ME 2024 - obhajca titulu Nórsko, Dánsko a Maďarsko. Majsterky sveta a strieborné z OH 2024 Francúzky skončili štvrté a tesne im ušiel priamy postup. V kvalifikácii sa bude hrať o zvyšných 16 miesteniek, z každej skupiny postúpia prvé dva tímy a doplnia ich štyri najlepšie tímy z tretích priečok jednotlivých skupín. Kvalifikácia sa uskutoční od októbra 2025 do apríla 2026.Už isté účastníčky ME 2026 sa v rovnakých termínoch predstavia v EHF EURO Cupe, Slovenky budú mať v 1. skupine za súperky Nórsko, Poľsko a Rumunsko. V 2. skupine figurujú Dánsko, Maďarsko, Česko a Turecko. EURO Cup premiérovo v histórii vyvrcholí záverečným turnajom, ktorý sa uskutoční od 21. do 27. septembra 2026 a postúpia tam prvé dva tímy z každej skupiny.Európsky šampionát v roku 2026 sa prvýkrát uskutoční až v piatich krajinách, druhýkrát bude mať 24 účastníkov. Na Slovensku sa bude hrať jedna základná skupina v Bratislave na Štadióne Ondreja Nepelu. V základnej fáze bude šesť štvorčlenných skupín, okrem Bratislavy ich budú hostiť Oradea, Kluž, Antalya, Brno a Katovice. Hlavná fáza sa bude hrať v Kluži a Katoviciach. V poľskom dejisku sa odohrajú aj súboje o medaily. Slovensko naposledy hostilo vrcholné hádzanárske podujatie v roku 2022, keď privítalo spoločne s Maďarmi mužskú európsku elitu.Vo štvrtok na žrebe Slovensko zastupovala reprezentačná spojka Tatiana Šutranová, ktorá pôsobí v rumunskej lige v tíme CS Magura Cisnadie.