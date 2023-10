Némethová a Györiová sú zranené, Dueňas donominoval Pénzesovú

Nominácia hádzanárok Slovenska



Brankárky: Alexandra Ivanicjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Barbora Hanzalíková (HC Zlín/ČR), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Pivotky: Nikoleta Trúnková (RK Lokomotiva Záhreb/Chor.), Barbora Königová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Krídelníčky: Natalia Dmytrenková (JKS Jaroslaw/Poľ.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková, Monika Pénzesová (obe HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)



Spojky: Karin Bujnochová (MKS Zaglebie Lubin/Poľ.), Adriána Holejová (OGC Nice Côte d’Azur Handball/Fr.), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Veronika Habánková, Dorota Bačenková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová (obe HK Slovan Duslo Šaľa)



Bratislava 10. októbra (TASR) - Do kádra slovenskej reprezentácie hádzanárok pred vstupom do kvalifikácie ME 2024 pribudla Monika Pénzesová. Tréner Jorge Dueňas tak reagoval na absencie Natálie Némethovej a Viktórie Györiovej, ktoré z tímu vypadli pre zdravotné problémy. Slovenky čaká prvý zápas v 2. skupine v nedeľu 15. októbra v poľskom Mielci proti Ukrajine, plánovaný domáci duel s Izraelom odložili pre napätú situáciu v krajine súpera.Po zraze v Michalovciach má Dueňas k dispozícii 17-členný káder, informoval portál slovakhandball.sk. Ďalším účastníkom kvalifikačnej 2. skupiny je Nemecko. Postup si zabezpečia prví dvaja z každej skupiny a navyše aj štyri najlepšie tímy z tretích priečok. Kvalifikácia sa bude hrať okrem októbra aj vo februári/marci 2024 a v apríli 2024. Družstvá sa stretnú systémom každý s každým doma a vonku. Európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra 2024 v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Na ME štartovali Slovenky naposledy v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku.Európska hádzanárska federácia počas víkendu pre napätú situáciu v Izraeli odložila jeho zápas na Slovensku, plánovaný na stredu 11. októbra v Michalovciach. "skonštatoval Dueňas.Španielsky kouč priznal, že nájsť narýchlo náhradné riešenie je náročné. Pokusy o duely s klubovými tímami na Slovensku či v susednom zahraničí nevyšli, keďže ich hráčky dostali v týchto dňoch voľno. Slovenské reprezentantky si však tohtotýždňový tréningový proces predsa len aspoň trochu spestria. "informoval hlavný kouč žien SR. Jeho tím chce proti Ukrajine úspešne vstúpiť do kvalifikácie.tvrdí slovenský kormidelník. Káder Sloveniek sa po jarnom neúspešnom boji s Chorvátskom v play off o MS 2023 výrazne obmenil.dodal Dueňas.