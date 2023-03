Slovenskí hádzanári sú naďalej bez bodu, vo Fínsku prehrali 27:3

Kvalifikácia ME 2024 - druhá fáza, 2. skupina:



Fínsko - Slovensko 30:27 (11:13)



Najviac gólov Fínska: M. Granlund 8, R. Granlund 6, zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Potisk 6, Fenár 5, Prokop 4, Ďuriš 3, Mišových 2, Straňovský 2, Smetanka 2, Hniďák 1, Macháč 1, Slaninka 1, Hlinka, Briatka, Hajko, Páleš, rozhodovali: Stark, Stefan (obaja Rum.), TH: 2/1 - 11/9, vylúčení: 2:3, ŽK: 1:0, 750 divákov.

Vantaa 9. marca (TASR) - Slovenská hádzanári prehrali aj vo svojom treťom zápase v druhej fáze kvalifikácie ME 2024. Vo fínskom meste Vantaa podľahli domácej reprezentácii 27:30. V tabuľke štvorčlennej 2. skupiny sú naďalej bez bodu na poslednom mieste, pred sebou majú ešte tri zápasy.Zverenci Fernanda Guricha mali duel nádejne rozbehnutý, keď po prvom polčase viedli o dva góly. V druhom dejstve však prišli o náskok a napriek snahe o vyrovnanie už nedokázali v nervóznom finiši otočiť skóre. Po prehre s outsiderom skupiny si tak skomplikovali situáciu v boji o postup na európsky šampionát.Na záverečný turnaj priamo postúpia tímy, ktoré sa umiestnia na prvých dvoch priečkach v každej z ôsmich skupín. K nim sa pridajú štyri najlepšie tímy z tretích miest.Slováci sa s Fínskom stretnú aj vo svojom nasledujúcom zápase v kvalifikácii, duel je na programe v nedeľu 12. marca o 16.00 h v Hlohovci. V apríli ich čaká domáci súboj s Nórskom a na záver skupiny nastúpia 30. apríla v Srbsku.Slováci rozbehli zápas gólmi Smetanku a Prokopa - 0:2. Od stavu 4:3 už v prvom polčase ani raz neprehrávali, no súperovi nedokázali odskočiť na viac než dvojgólový rozdiel. Druhý polčas už patril Fínom. Slováci síce zareagovali na vyrovnanie (13:13) gólmi Potiska a Hniďáka, no tri góly domácich znamenali obrat na 16:15. Slováci do stavu 19:19 viackrát stiahli najtesnejšie manko, no následne im nevyšlo niekoľko protiútokov a od skóre 22:19 už boli vo vedení len domáci. Postupne si vypracovali napokon rozhodujúci štvorgólový náskok (27:23) a hoci Slováci tromi gólmi zdramatizovali záver, bodovať nedokázali.