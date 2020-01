Šok na hádzanárskych ME: Maďari nezvládli duel o semifinále

Viedeň/Malmö 22. januára (TASR) – Maďarskí hádzanári si nezahrajú semifinále na majstrovstvách Európy, v záverečnom zápase nadstavbovej I. skupiny vo Viedni podľahli Portugalcom prekvapujúco hladko 26:34.



Portugalci pritom už nemali šancu postúpiť medzi štvoricu najlepších a ich jedinou motiváciou bol postup do zápasu o 5. miesto a súboj o olympijskú kvalifikáciu. Maďari v zápase viedli iba v úvode a aj to maximálne o gól. Portugalci o osude duelu rozhodli v polovici druhého polčasu, keď šnúrou štyroch gólov zvýšili z 22:20 na 26:20.



V súboji už istých semifinalistov II. skupiny v Malmö sa zrodila remíza 22:22. Tá k prvej priečke v tabuľke stačila Španielom, z druhého miesta idú ďalej Chorváti. V I. skupine majú istotu postupu Nórsko a Slovinsko.



ME hádzanárov:



I. skupina (Viedeň/Rak.):



Chorvátsko - Španielsko 22:22 (11:12)



Tabuľka:



1. Španielsko 5 4 1 0 153:127 9 - istý postup do semifinále

2. Chorvátsko 5 4 1 0 127:113 8 - istý postup do semifinále

3. Nemecko 4 2 0 2 115:103 4

4. Rakúsko 4 1 0 3 103:120 2

5. Bielorusko 4 1 0 3 102:124 2

6. Česko 4 0 0 4 100:113 0



II. skupina (Malmö/Švéd.):



Portugalsko - Maďarsko 34:26 (16:14)



Tabuľka:



1. Nórsko 4 4 0 0 124:105 8 - istý postup do semifinále

2. Slovinsko 4 3 0 1 108:99 6 - istý postup do semifinále

3. Portugalsko 5 2 0 3 146:142 4

4. Maďarsko 5 2 0 3 126:140 4

5. Island 4 1 0 3 101:110 2

6. Švédsko 4 1 0 3 88:97 2