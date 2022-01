V nemeckom hádzanárskom tíme majú už deväť nakazených hráčov

Bratislava 18. januára (TASR) - Počet nemeckých hádzanárov, ktorí mali na prebiehajúcich ME pozitívny test na koronavírus, sa zvýšil o dvoch na deväť. Do izolácie v tímovom hoteli museli nastúpiť aj brankár Till Klimpke a krídelník Marcel Schiller.



Nemci mali už pred utorkovým súbojom proti Poliakom v Bratislave (18.00) istý postup z D-skupiny do hlavnej fázy turnaja. Vedenie národného tímu v krízovej situácii zareagovalo povolaním náhradníkov. K tímu sa môžu pripojiť v prípade, ak budú mať k dispozícii čerstvý negatívny výsledok PCR testu. Ako informovala agentúra DPA, v stredu pricestujú do Bratislavy brankár Daniel Rebmann a krídelník Patrick Zieker.