Nemeckí hádzanári majú ďalších nakazených, údajne zvažujú odstúpenie

Bratislava 19. januára (TASR) - Nemecká hádzanárska reprezentácia zaznamenala v stredu na prebiehajúcich ME ďalšie štyri pozitívne testy na koronavírus. Celkový počet nakazených v tíme stúpol na trinásť, z toho tucet hráčov. Nemci podľa agentúry DPA zvažujú aj odstúpenie z turnaja, ktorého zápasy hrajú v Bratislave.



Pozitívny test mali hráči Sebastian Heymann, Djibril M'Bengue, Christoph Steinert a jeden člen realizačného tímu. Prezident najvyššej nemeckej hádzanárskej súťaže Uwe Schwenker zvolal na stredu večer tlačovú konferenciu. "Stalo sa to, čoho sme sa najviac obávali. Musíme sa teraz s tým vyrovnať. Nedáva zmysel, aby našim klubom každý deň niekto zavolal, že potrebuje ďalších päť hráčov. Musíme si to vydiskutovať s vedením národného tímu, komunikácia s ním zatiaľ vždy fungovala," povedal pre agentúru DPA Schwenker.



S Nemcami rokujú aj predstavitelia Európskej hádzanárskej federácie (EHF). "Musíme spoločne posúdiť novovzniknutú situáciu," dodal predseda predstavenstva Nemeckého hádzanárskeho zväzu (DHB) Mark Schober.



Nemecko si do bratislavskej II. skupiny hlavnej fázy šampionátu prenieslo dva body a vo štvrtok o 18.00 h má nastúpiť v šlágri proti Španielsku. Na Slovensko už povolalo viacerých náhradníkov, no islandský tréner Alfred Gíslason má na duel k dispozícii iba trinásť zverencov a situáciu označil za "frustrujúcu a absurdnú".