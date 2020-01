Hádzaná-ME: Nóri vybojovali bronz po triumfe nad Slovinskom

ME v hádzanej mužov - Štokholm



o 3. miesto:



Slovinsko - Nórsko 20:28 (9:12)







o 5. miesto:



Nemecko - Portugalsko 29:27 (14:13)



Štokholm 25. januára (TASR) – Hádzanári Nórska získali na ME bronzové medaily. V sobotňajšom dueli o tretiu priečku v Štokholme vyhrali vicemajstri sveta z vlaňajška nad Slovinskom presvedčivo 28:20.Nóri s výnimkou úvodu (1:2) viedli počas celého zápasu a už po prvom polčase mali trojgólový náskok. Hneď po zmene strán ho šnúrou piatich zásahov zvýšili na rozdiel ôsmich gólov 17:9 a prakticky rozhodli o svojom víťazstve. Získali tak vôbec svoju prvú medailu z ME, v roku 2016 obsadili štvrtú priečku. Zároveň sa priamo kvalifikovali na MS 2021 v Egypte. Ich najlepším strelcom bol so siedmimi gólmi Magnus Jöndal. Jeho krajan Sander Sagosen pridal štyri a so 65 gólmi je už historicky najlepším strelcom na jednom turnaji ME. Predbehol Macedónca Kirila Lazarova, ktorý dosiahol na ME 2012 v Srbsku spolu 61 gólov.Nemecko triumfovalo v dueli o piate miesto nad Portugalskom 27:25. Pre Portugalsko je šieste miesto doterajším maximom z európskych šampionátov.Vo finále ME nastúpia v nedeľu o 16.30 proti sebe Španielsko a Chorvátsko.