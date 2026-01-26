Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzanári Portugalska remizovali s Nórskom 35:35

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Portugalsko - Nórsko 35:35 (17:18)

Autor TASR
Herning 26. januára (TASR) - Hádzanári Portugalska remizovali s Nórskom 35:35 v pondelkovom stretnutí I. skupiny hlavnej fázy ME v dánskom Herningu. Oba tímy majú na konte po tri body, Nórsko je priebežne štvrté a Portugalsko o skóre za ním piate. Prvé dva tímy z oboch skupín hlavnej fázy si zabezpečia účasť v semifinále, tím na tretej priečke odohrá zápas o konečné piate miesto na šampionáte.



hádzaná - ME

hlavná fáza - I. skupina (Herning/Dán.):

Portugalsko - Nórsko 35:35 (17:18)



tabuľka:

1. Nemecko 3 3 0 0 96:90 6

2. Francúzsko 3 2 0 1 113:104 4

3. Dánsko 3 2 0 1 97:91 4

4. Nórsko 4 1 1 2 132:137 3

5. Portugalsko 4 1 1 2 134:142 3

6. Španielsko 3 0 0 3 97:105 0

