V úvode januára sa opäť stretne 21 slovenských hádzanárov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Hádzanári Slovenska pripravujúci sa na ME sa po Novom roku zídu v takmer rovnakom zložení ako v závere decembra, keď absolvovali sústredenie v Bratislave. Namiesto pôvodne očakávanej osemnástky sa 3. januára 2022 stretne ešte stále 21-členný káder.



"Rozhodli sme sa pozvať ešte 21 hráčov aj vzhľadom na to, že u viacerých sú tam drobnosti zdravotného charakteru a nevieme, ako zareagujú záťaž,“ vysvetlil zmenu pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej hádzanárskej federácie hlavný tréner mužov SR Peter Kukučka.



V menoslove pozvaných hráčov však nastala jedna zmena – na brankárskom poste. "Namiesto Michala Martina Konečného sme zavolali Igora Čuprynu z ruského Taganrogu. Dlhšie s nami nebol, keďže ho nebolo možné pozvať, lebo bol zaočkovaný vakcínou Sputnik. Teraz je to už možné, tak ho chcem vidieť chytať. Potom sa rozhodneme, s ktorými troma brankármi absolvujeme šampionát,“ dodal Kukučka pre slovakhandball.sk.



Do Košíc, kde budú hrať Slováci svoje zápasy v základnej F-skupine na januárových majstrovstvách Európy (13. – 30. 1. 2021), nominujú tréneri dvadsiatku. Jej zloženie dostane definitívnu podobu po druhom z dvoch prípravných zápasov proti Rakúsku (6. a 8. 1.).