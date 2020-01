Hádzaná-ME: Španieli obhájili titul po triumfe nad Chorvátskom

ME 2020 hádzanárov

finále:



Španielsko - Chorvátsko 22:20 (12:11)



Najviac gólov: Gómez 5/3, Maqueda 3 - Duvnjak 5/3, Karačič 4.

Rozhodovali: Načevski, Nikolov (obaja Maced.),

vylúčenia: 2:2, 7m

hody: 3/3 - 5/4,

17.769 divákov

All Star tím ME



brankár: Gonzalo Perez de Vargas (Šp.)



ľavé krídlo: Magnus Jöndal (Nór.)



ľavá spojka: Sander Sagosen (Nór.)



stredná spojka: Igor Karačič (Chorv.)



pravá spojka: Jorge Maqueda (Šp.)



pravé krídlo: Blaž Janc (Slovin.)



pivot: Bence Bánhidi (Maď.)

Štokholm 26. januára (TASR) - Hádzanári Španielska obhájili titul majstrov Európy. V nedeľňajšom finále v Štokholme vyhrali nad Chorvátskom 22:20. Získali svoje historicky druhé zlato a ôsmu medailu (2-4-2) z ME a vybojovali si zároveň miestenku na tohtoročné OH v Tokiu.Súboj o zlato v zaplnenej Tele2 Aréne začali lepšie Chorváti, ale v závere prvého polčasu sa do tesného náskoku dostali Španieli. V dramatickom závere zverenci Jordiho Riberu rozhodli o svojom triumfe dvoma gólmi od stavu 20:20. Najlepšími strelcami zápasu boli s piatimi gólmi Aleix Gómez a Domagoj Duvnjak. Španielov v bránke výrazne podržal Gonzalo Perez de Vargas so 42-percentnou úspešnosťou.Chorváti stále čakajú na prvé zlato z ME, v zbierke majú tri strieborné a tri bronzové medaily. Bronz si už v sobotu vybojovali Nóri, ktorí v súboji o tretiu priečku zdolali Slovinsko presvedčivo 28:20 a priamo sa kvalifikovali na MS 2021 v Egypte.Európsky šampionát sa hral prvýkrát v troch krajinách - vo Švédsku, Nórsku a Rakúsku a premiérovo až s 24 účastníkmi. Úradujúci olympijskí šampióni i majstri sveta Dáni prekvapujúco nepostúpili zo základnej skupiny a obsadili až 13. miesto. Rekordérmi v počte titulov z ME zostávajú Švédi, ktorí sa tešili z prvenstva celkovo štyrikrát.Chorvát Duvnjak získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča (MVP). Do All Star tímu sa dostali dvaja hráči Španielska i dvaja zástupcovia bronzového tímu Nórska. Po jednom dodali Chorvátsko, Slovinsko a Maďarsko. Nór Sander Sagosen sa so 65 gólmi stal najlepším kanonierom šampionátu a aj historicky najlepším strelcom na jednom turnaji ME. Predstihol Macedónca Kirila Lazarova, ktorý dosiahol na ME 2012 v Srbsku spolu 61 gólov. Za najlepšie brániaceho hráča vyhlásili Hendrika Pekelera z Nemecka.Po góloch Mariča a Duvnjaka viedli Chorváti rýchlo 2:0 a hoci Španieli vyrovnali na 3:3, najmä zásluhou štvorgólového Duvnjaka prehrávali obhajcovia po štvrťhodine hry 6:8. Španieli sa prvýkrát v zápase dostali do vedenia až tesne pred koncom prvého dejstva, Canellas upravil na 11:10. Sľubný náskok získal španielsky tím v úvode druhého polčasu štvorgólovou šnúrou z 12:12 na 16:12, ale súper zlepšil obranu a v 44. minúte znížil na rozdiel jediného gólu (15:16). O päť minút neskôr po zásahu Mariča bolo už vyrovnané 18:18. V záverečných dvoch minútach od stavu 20:20 skórovali už iba Španieli, Gómez zo sedmičky a Dujšebajev a rozhodli o triumfe svojho tímu.1. Španielsko, 2. Chorvátsko, 3. Nórsko, 4. Slovinsko, 5. Nemecko, 6. Portugalsko, 7. Švédsko, 8. Rakúsko, 9. Maďarsko, 10. Bielorusko, 11. Island, 12. Česko